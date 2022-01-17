Народні прикмети, обряди і звичаї 17 січня 2022 року

21 січня ясний та сонячний день означає сухий та спекотний серпень / Pexels

Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.

17 січня церква та віряни вшановують пам'ять Собору святих сімдесяти апостолів Христових: Якова, брата Господнього, Марка і Луки, євангелістів, Клеопи, Симеона, Варнави, Іосії, званого Юстом, Фадея, Ананія, Стефана, Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофія, Тита, Филимона, Онисима, Єпафраса, Архипа, Сили, Силуана, Крискента, Криспа, Єпечета, Андроника, Стахії, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія, Аристовула, Родіона (Іродіона), Агави, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія, Ліна, Гая, Філолога, Лукія, Ясона, Сосипатра, Олимпа (Олімпана), Тертія, Ераста, Куарта, Євода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Єпафродита, Карпа, Кіндрата, Марка, сина Варнави, Зіни, законника, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артеми, Акили, Фортуната, Ахаїка. Діонисія Ареопагіта і Симеона Нигера. Преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сикелійського, святителя Євстафія І, архієпископа Сербського, преподобного Ахили, диякона Печерського, у Дальніх печерах, преподобномученика Зосими і мученика Афанасія.

17 січня: церковне свято

Собор святих сімдесяти апостолів Христових — відповідно до християнських вірувань це обрання Христом 70 апостолів, щоб послати їх на проповідь. Обрання цих учнів відбулося після третьої Пасхи Ісуса в Єрусалимі, тобто в останній рік його земного життя.

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Після обрання Ісус дає сімдесяти апостолам настанови, схожі з тими, що дав своїм дванадцяти апостолам. Число 70 має символічне значення, пов'язане зі Старим Заповітом.

17 січня: народні традиції

Цього дня на Закарпатті жінки в свяченій воді замішували борошно і ним на дверях та одвірках робили хрести, щоб «перевертні і всіляка нечиста сила не мала сили». А дівчата збирали букові тріски на подвір'ї, щоб добре збиралися гриби.

Увечері юнки прагнули напрясти "повісмо, щоб баби не плювали на куделю", себто не спапюжуваи їхньої праці лихими словами. Мешканці лісових та гірських районів намагалися в цей день не згадувати вовків, котрі можуть напасти на отару.

17 січня: що варто робити

На стіл обов’язково ставили мед як в чистому вигляді, так і в стільниках, а також приготовані з нього ласощі, наприклад, медові іриски або пряники. Дівчата цього дня ворожать на судженого, бажання і долю.

17 січня: що категорично заборонено робити

змінювати роботу цього дня;

підглядати і підслуховувати;

розповідати про свої плани.

17 січня: українські народні прикмети

Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.

Увечері в ясну погоду дроти виграють, наче струни, — на негоду.

Далеко чути погук паротяга — на відлигу.

Вечірній зорепад — на нічний мороз.

Синичка зранку пищить — на легкий морозець.

Вовки виють неподалік жител — до морозу.

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