Народні прикмети, обряди і звичаї 17 жовтня

Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.
17 жовтня віряни та церква вшановує пам'ять священномученика Єрофея, єпископа Афiнського, благовірного князя Володимира Ярославовича, Новгородського, чудотворця, преподобних Елладiя й Онисима, затворників печерських, у Ближнiх печерах, преподобного Аммона, затворника печерського, в Дальнiх печерах, мучеників Гаїя, Фавста, Євсевiя i Херимона, священномученика Петра Капiтолiйського, мучениць Домнини та дочок її Вiринеї (Вероніки) i Проскудії (Просдоки), преподобного Амона, преподобного Павла Препростого. Мучеників Давикта (Адавкта) i дочки його Калiсфенiї, святителя Стефана Щиляновича.
17 жовтня: церковне свято
Священномученик Єрофей, єпископ Афінський, був членом афінського ареопагу і навернений до Христа апостолом Павлом разом з Діонісієм Ареопагітом (пам'ять 16 жовтня). Святий був висвячений апостолом Павлом в сан єпископа. За переказами, єпископ Єрофей був присутній разом з єпископом Діонісієм при похованні Пресвятої Богородиці. Помер святитель Єрофей в 1 столітті мученицькою смертю.
17 жовтня: народні традиції
Раніше цього дня в народі виготовляли особливу настоянку. Для цього заздалегідь сушать запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливають їх горілкою і протягом місяця настоюють в темному місці. Цю настоянку вживають при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.
Також цього дня намагалися не вживати алкогольні напої, тому що вірили, що цього дня у п’яну людину може біс оселитися і довести її до божевілля. Також був великий ризик бути обманутим, не піддавайтеся на вмовляння.
17 жовтня: українські народні прикмети
- Дикі гуси на відльоті — кінець бабиному літу.
- Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.
- Рано линяють голуби — на ранні приморозки й холодну зиму.
- Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір'я чекай різкого похолодання.
17 жовтня: що варто робити
Господині 17 жовтня традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг з взуттям. Ви теж можете слідуати цьому звичаю, підготуйтеся до холодів заздалегідь, щоб потім зима не застала зненацька.
17 жовтня: що категорично заборонено робити
- ходити до лісу, щоб не вчепився блуд;
- святкувати весілля, бо шлюб буде нещасливим.
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