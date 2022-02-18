Народні прикмети, обряди і звичаї 18 лютого 2022 року

Притихли кімнатні птахи — на мороз.

18 лютого церква та віряни вшановують пам'ять мучениці Агафії, святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, мучениці Феодули і мучеників Елладія, Макарія і Євагрія.

18 лютого: українські народні прикмети

Притихли кімнатні птахи — на мороз.

Ворона заховала свого дзьоба під крило — сильно похолодає.

Іній на деревах — на мороз, туман — на відлигу.

18 лютого: церковне свято

Агата — римська діва-християнка, свята. Правдивих даних про її життя не збереглося. За переказами, народилася на Сицилії, в шляхетній християнській родині. Місцем народження вважається Катанія або Палермо. Була дуже вродливою дівчиною. Вирішивши присвятити себе Богові, дала обітницю чистоти і невинності. Відмовляла усім залицяльникам, серед яких був місцевий сенатор-язичник Квінціан. Зазнала переслідувань за віру в часи правління імператора Деція. Попри спроби Квінціана спокусити її до шлюбу і віровідступництва, залишалася вірною Христу. Віддана у руки катів, які піддали дівчину жорстоким тортурам. За наказом Квінціана їй відрізали груди — епізод, що став одним із класичних тем європейського живопису. Мала видіння святого апостола Петра, який у чудесний спосіб зцілив її. Померла мученицькою смертю від подальших катувань у в'язниці. Після смерті на могилі Агати ставалися чудеса. Вшановувалася як свята мучениця у ранніх християн в Італії.

Одна з найбільш шанованих християнських мучениць, імені якої присвячені численні твори мистецтва та літератури. В іконографії та живописі зображується у вигляді красивої дівчини зі знаряддями катування, ножицями, оголеними грудьми тощо. Захисниця від вулканів, пожеж, блискавок, раку грудей; зґвалтованих, закатованих, няньок.

18 лютого: народні традиції

Раніше вважалося, що Агафія захищає домашню рогату худобу. Саме тому їй молилися за здоров’я тварин, просили зберегти їх від пристріту і зурочення. Також 18 лютого – день поминання мертвих. Потрібно помолитися у храмі за їхні душі. Особливо це стосується померлих насильницькою смертю.

18 лютого: що не варто робити

сваритися;

сидіти в неприбраному будинку.

18 лютого: що варто робити

згадувати предків.

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