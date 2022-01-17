Народні прикмети, обряди і звичаї 18 січня 2022 року

Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.

18 січня церква і віряни вшановують пам'ять надвечір'я Богоявлення або Хрещенський святвечір, священномученика Феопемпта, єпископа Нікомидійського, і мученика Феони, волхва, преподобної Синклітикії Олександрійської, пророка Михея, преподобної Аполлінарії, преподобних Фостирія та Мини, преподобного Григорія Акритського.

18 січня: церковне свято

Феопемпт і Феона Нікомідійські - християнські мученики, убиті язичниками на початку IV століття.

Феопемпт та Феона постраждали під час гоніння на християн при імператорах Діоклетіані та Максиміані. Переслідування християн загострилися після того, як у Нікомідійському імператорському палаці сталася пожежа. Язичники звинуватили християн у навмисному підпалі і потім розпочали жорстокі переслідування християн. У Нікомідії в день Різдва Христового було спалено в храмі до двадцяти тисяч тих, хто молився. Постраждав Анфім Нікомідійський, прийняв смерть за Ісуса. Але гоніння не налякали християн: вони твердо сповідували свою віру і приймали мученицьку смерть за Христа.

Феопемпт був наступником Анфіма, єпископом у Нікомідії. Викриваючи ідолопоклонства, Феопемпт проповідував віру в єдиного Бога Ісуса Христа. Цар покликав Феопемпта, але прийшовши до царя Феопемпт відмовився виконати його вимогу - вклонитися ідолові Аполлону. За непокору Феопемпта кинули в розпечену піч, але він залишився живим. Вночі цар із загоном воїнів пішов до печі і там справді побачив святого живим і тим, хто молиться Богу. Приписуючи чудо, що відбулося дії волхвування, Діоклітіан наказав морити святого Феопемпта голодом і жагою протягом 22 днів, але волею Божою мученик був збережений.

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Бувши забобонним, не вірячи в силу Бога, цар вважав, що Феопемпт звичайний волхв. Щоб перемогти силу Феопемпта цар запрошує свого волхва — Феону. Феона приготував коржик, в який вкладає отруту і пропонує з'їсти її Феопемпту, останній з'їдає коржик і залишається живим. Феона робить новий коржик з більш сильнодіючою отрутою. З'ївши коржик, Феопемпт залишається неушкодженим. Після цього Феона сам оголошує себе християнином. Їх обох цар відправляє до в'язниці. У в'язниці єпископ хрестить Феону і дає йому нове ім'я у святому хрещенні - Синезій

Цар виводить Феопемпта з в'язниці, піддає його новим мукам, та був відрубує йому голову. Феона відмовляється принести жертву ідолам, після чого його живим закопують за наказом царя в глибокий рів, де він помирає.

18 січня: народні традиції

Напередодні Водохреща православними християнами святкується "голодна кутя". Увесь цей день вірянини люди нічого не їдять — постять. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви — смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху — хлібину, щоб хліб родився.

Готують третю й останню кутю різдвяно-новорічних свят. Називається вона "голодною" від того, що з цієї пори і до наступного дня, доки не освятять воду в річці, люди говіли, себто не їли. Власне, це був останній день колядок.

18 січня: що варто робити

Здебільшого на голодний святвечір "водили Мелайку" дівчата, хоч у деяких регіонах вчиняли це і нарубки. На переважній території України основні дійства завершувалися після Василів. З "голодною кутею" пов'язані цікаві обряди закликання морозу.Особливою забавою було закликати мороз для дітвори. Вона припадала до вікон і на всі лади запрошувала його до вечері. Після цього парубки вчиняли інше дійство — "проганяли кутю". Залишки куті віддавали курям, а в окремий горщик складали інші наїдки. Всі хто йшов до річки святити воду, намагалися якнайшвидше прийти додому.

18 січня: українські народні прикмети

Яскраві зорі на голодну кутю — щедрий приплід білих ягниць.

Як на голодний вечір темно, то вродить гречка.

Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.

Зимова діброва почорніла — наступить відлига з вітром.

Якщо ясного дня з'являється лапатий та голкастий іній — чекай різкого похолодання і хуртовини; якщо вночі був іній — сніг удень не йтиме.

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