Народні прикмети, обряди і звичаї 18 жовтня

Якщо польові мурашки витягли високі купини, то осінь і весна будуть дощовими.

18 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини, преподобних Дамiана, пресвітера, цiлителя, Єремiї i Матфея прозорливих, Печерських, у Ближнiх печерах, священномученика Діонисiя, єпископа Олександрiйського, мучениці Мамелхви Персидської, преподобного Григорiя Хандзойського.

18 жовтня: церковне свято

Свята Харитина жила в Кілікії близько 303 року, за правління імператора Діоклетіана. Вона була служницею чоловікові ім'ям Клавдій. Запитавши, чи вона Харитиянка, Дометій відіслав її царю, щоб той вислав служницю до нього для допиту. Клавдій не вагався у майбутньому мученицькому подвигу його служниці, пригнічений що втратить Харитину, одягнув волосяницю і плакав. Однак християнка, сповнена мужності, втішила його такими словами: "Мій государ, заспокойся, і не скорботи, бо я буду принесена Всевишньому як благородна потерпіла сторона через мої і твої гріхи". Клавдій їй відповідав: "Роба Божа, згадай мене в Царстві Небесному", - і повів на допит.

Виставивши себе пред судом, молода дівчина у відсутності жодного переживання, сміливо сповідала Христа. Щоб зганьбити Харитину, її коротко обстригли, однак Священною міццю у неї знову виросло пишне волосся. Тоді кати зняли шкуру з голови святої і поклали на неї пекуче вугілля, потім встромили їй в груди розпечені крутила і факелами спалили боки, після цього кинули в море, прив'язавши до шиї тяжкий граніт.

Але Харитина чудесним чином була звільнена і знову з'явилася перед намісником, щоб показати, як християнська віра сильніша всіх катувань, які він здатний винайти. Безжалісний кат віддав наказ витягти їй зуби і піддати новим катуванням, а пізніше звелів дати святу на безслав'я, пославши в розпусту. Однак свята попросила Бога звільнити її від даного випробування - і в ту мить Харитина відійшла до Всевишнього.

Святі мощі мучениці, кинуті в море, були дивовижним чином винесені на берег. Їх взяв і поховав Клавдій.

18 жовтня: що категорично заборонено робити

Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.

18 жовтня: українські народні прикмети

Якщо польові мурашки витягли високі купини, то осінь і весна будуть дощовими, з буйною водою.

Коли подушки гнізд у рудих лісових мурах товсті й міцно складені, зима буде морозяною, а пухкі - "сирітською".

Польові миші переселяються до людських жител восени - на сувору зиму, а весною - мокре літо; якщо болотяні миші влаштовують поверх купин гнізда, на мокру весну й часті повені.

18 жовтня: народні традиції

Раніше у народі цей день називали “Харитини – перше полотно”. З цього дня ткали полотно і катали вовну на тепле взуття. Відчутно скорочується світловий день: “Швидко тане жовтневий день – не прив’яжеш за тин”. Якщо перший сніг упав на мокру землю – залишиться, а на суху – швидко зійде.

18 жовтня: що варто робити

спостерігати за природою;

молитися.

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