Народні прикмети, обряди і звичаї 19 лютого 2022 року

Якщо сорока заховалася під дах, а снігур заспівав — бути хуртовині.
19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського, преподобного Варсонофія Великого та Йоана, пророка, святителя Фотія, Патріарха Константинопольського, мучениць Дорофеї, Христини, Каллісти і мученика Феофіла, мучениці Фавсти, мучеників Євіласія і Максима, мученика Юліана, мучениць Марфи, Марії та брата їх преподобномученика Ликаріона, отрока.
19 лютого: українські народні прикмети
- Якщо птахи сідають на верхівки дерев — перед потеплінням.
- Коли галки здіймають несамовитий галас, то буде відлига.
- Горобці дружно цвірінькають - на відлигу.
- Якщо сорока заховалася під дах, а снігур заспівав — бути хуртовині.
- Голуби воркують — тепло віщують.
- Півні ввечері розкуркулювались — на відлигу.
19 лютого: церковне свято
Святий Вукол — єпископ Смірни, учень апостола Івана Богослова, ранньохристиянський святий.
Святий Вукол був учнем св. Івана Богослова, який висвятив його на єпископа міста Смірни, що у Малій Азії. Вукол ревно працював над порятунком своїх вірних. Деякі церковні письменники вважають, що саме Вукол був тим "ангелом Церкви в Смирні", про якого писав в "Одкровенні" св. євангеліст Іван.
Вукол закінчив своє побожне і жертовне життя в II ст. При його гробі діялися різні чуда, зокрема найвідоміше: на могилі виросло зілля, яке приносило хворим зцілення.
19 лютого: що не можна робити
- сваритися.
19 лютого: що варто робити
- миритися;
- носити обереги.
19 лютого: народні традиції
Сон, побачений вночі проти 19 лютого, збудеться за 8 днів. Розповідати про цей сон нікому не можна. Раніше самотні люди молилися Богу, щоб зустріти другу половинку. Також цього дня дуже багато уваги приділяли коровам, в основному дбали, щоб вони щасливо отелились.
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