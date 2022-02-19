Народні прикмети, обряди і звичаї 19 лютого 2022 року

Якщо сорока заховалася під дах, а снігур заспівав — бути хуртовині.

19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського, преподобного Варсонофія Великого та Йоана, пророка, святителя Фотія, Патріарха Константинопольського, мучениць Дорофеї, Христини, Каллісти і мученика Феофіла, мучениці Фавсти, мучеників Євіласія і Максима, мученика Юліана, мучениць Марфи, Марії та брата їх преподобномученика Ликаріона, отрока.

19 лютого: українські народні прикмети

Якщо птахи сідають на верхівки дерев — перед потеплінням.

Коли галки здіймають несамовитий галас, то буде відлига.

Горобці дружно цвірінькають - на відлигу.

Якщо сорока заховалася під дах, а снігур заспівав — бути хуртовині.

Голуби воркують — тепло віщують.

Півні ввечері розкуркулювались — на відлигу.

19 лютого: церковне свято

Святий Вукол — єпископ Смірни, учень апостола Івана Богослова, ранньохристиянський святий.

Святий Вукол був учнем св. Івана Богослова, який висвятив його на єпископа міста Смірни, що у Малій Азії. Вукол ревно працював над порятунком своїх вірних. Деякі церковні письменники вважають, що саме Вукол був тим "ангелом Церкви в Смирні", про якого писав в "Одкровенні" св. євангеліст Іван.

Вукол закінчив своє побожне і жертовне життя в II ст. При його гробі діялися різні чуда, зокрема найвідоміше: на могилі виросло зілля, яке приносило хворим зцілення.

19 лютого: що не можна робити

сваритися.

19 лютого: що варто робити

миритися;

носити обереги.

19 лютого: народні традиції

Сон, побачений вночі проти 19 лютого, збудеться за 8 днів. Розповідати про цей сон нікому не можна. Раніше самотні люди молилися Богу, щоб зустріти другу половинку. Також цього дня дуже багато уваги приділяли коровам, в основному дбали, щоб вони щасливо отелились.

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