Народні прикмети, обряди і звичаї 19 січня 2022 року

Якщо зоряна ніч — вродяться горіхи і ягоди.
19 січня церква та віряни вшановують пам'ять святого Богоявлення та хрещення Ісуса Христа.
19 січня: церковне свято
Водохреще — традиційна назва народних святкувань, що проходять у день Богоявлення та Хрещення Господнього.
Хрещення Господнє — хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордані на старовинній паломницькій переправі "Віфавара", а також велике свято різдвяно-новорічного циклу. Це збігається зі святом Богоявлення, однак ці свята слід розрізняти, хоча дві події двох свят відбувалися на одному місці з тими ж самими особами.
Богоявлення, або Явлення, Епіфанія — подія під час хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, у якій Христос об'являє себе людям як Месію і Спасителя.
19 січня: народні традиції
Зранку ходять до церкви святити воду. Цією свяченою водою починається трапеза, нею ж кожний господар кропить усіх членів сім'ї, хату, інші будівлі, криниці. На вечерю цього дня подають пісні страви: вареники з картоплею або капустою, гречані млинці на олії, кутю, узвар.
Це третє найбільше і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. З ним пов'язують хрещення на Йордані Христа. Відтак у всіх селах, де були церкви, святили воду. Зранку чоловіки йшли до річки чи ставка, вирубували з льоду хреста ("йордана"), ставили його поруч з ополонкою і обливали червоним буряковим квасом. Під обід священик, виголосивши молитву, освячував воду, занурюючи в неї срібного хреста. Після цього випускали в повітря кілька пар голубів і вчиняли гучну стрілянину з холостих набоїв.
19 січня: що варто зробити
Віддавна в народі посвячену па Водохреща воду вважали своєрідною панацеєю од багатьох недуг; нею також святили будівлі, тварин, збіжжя тощо.
До Водохрещ жінки намагалися не полоскати у воді білизну, бо "там чорти сидять і можуть вчепитися". Натомість дівчата у посвячену воду клали калину чи коралі і вмивалися, аби щоки були рум'яними. Загалом до Водохрещ, протягом усіх свят, жінки не ходили но воду; це мали робити лише чоловіки.
Після Водохрещ, вважалося, мають слабнути морози.
19 січня: українські народні прикмети
- Коли на Водохреща риба табунами ходить — на рої добре.
- На Водохрещі день теплий буде хліб темний.
- Якщо хмарно — хліба буде вдосталь.
- Йде лапатий сніг — на врожай.
- Якщо зоряна ніч — вродяться горіхи і ягоди.
- Коли на Водохрещі з'явився повний місяць — бути великій воді.
- Удень йде сніг — на врожай гречки: вранці — ранньої, вдень — середньої, а ввечері — пізньої.
- Якщо вдень випав іній, то у відповідний день весни треба сіяти пшеницю.
- Під час освячення води йде сніг — добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліба.
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