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Народні прикмети, обряди і звичаї 19 жовтня

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Народні прикмети, обряди і звичаї 19 жовтня

УНІАН

Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.

19 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять апостола Фоми.  

19 жовтня: церковне свято

Фома або Тома, також Хома  — один з 12 апостолів Ісуса Христа. Вшановується усіма християнськими церквами. За переказами проповідував Євангеліє в Азії, дійшовши в 52 році до Південної Індії. Загинув мученицькою смертю від рук язичників. Прізвисько — "безвірний Хома", через сумнів у воскресінні Христа при зустрічі з ним після Воскресіння. Вважається святим патроном Індії.

На честь апостола Хоми названо острів — Сан-Томе, що є частиною держави Сан-Томе і Принсіпі.
Вважається небесним покровителем журналістів. Канонізований ще першими християнами.

19 жовтня: народні прикмети

  • Якщо листя з дуба і беріз опаде чисто — легкий рік, нечисто — на сувору зиму.
  • Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.
  • Якщо вдень випав перший сніг, він швидко розтане, вночі — лежатиме довше.
  • Скільки не випало б снігу, але якщо на вишнях залишилося листя, то неодмінно наступить відлига.

19 жовтня: народні традиції

Раніше вважалося, що саме з цього дня розпочинаються сильні вітри і заметілі, можливі й несподівані снігопади. Також побоювалися пробудження нечистої сили, що сіє хвороби. За допомогою осикового сучка в будинках проводили спеціальний обряд, що захищає від нападу злих духів і лихоманки.

19 жовтня: що варто зробити

Раніше цього дня селяни перераховували запаси на зиму. Люди відправлялися до церкви, щоб поставити свічку в подяку святому.

19 жовтня: що украй заборонено робити

  • сварити;
  • ображатися;
  • давати в борг гроші. 

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