Народні прикмети, обряди і звичаї 2 лютого 2022 року

Глибокий сніг узимку — на дощове літо.
2 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Євфимія Великого, преподобних Євфимія, схимника , і Лаврентія, затворника, печерських, у Дальніх печерах, преподобного Євфимія Сянжемського, Вологодського, мучеників Інни, Пінни і Римми, мучеників Васса, Євсевія, Євтихія і Василіда.
2 лютого: народні прикмети
- В лютому дерева вкриваються пухнастим інеєм — на щедрий мед.
- Глибокий сніг узимку — на дощове літо.
- Зимовий туман стелиться по землі — на відлигу.
- Дим із комина з підвітряного боку закручується мало не під гострим кутом до землі — чекай снігопаду.
2 лютого: церковне свято
Святий Євтимій Великий — християнський святий, настоятель монастиря в Святій Землі.
Євтимій Великий народився 378 року у вірменському місті Мелітині, де він пізніше був священник і очільником монастирів. Згодом Євтимій потайки вирушив до Святої Землі і замешкав в келії біля Єрусалима. Проживши п'ять років, він віддалився вглиб пустелі.
Згодом біля його печери почали поселятися побожні пустельники. Так постав монастир, настоятелем якого Євтимій призначив побратима Феоктиста, а сам почав вести в пустелі Рува над Мертвим морем самітне і дуже строге життя. Завдяки його чуду зцілення сина арабського князя багато арабів навернулися до Христової віри. Представники Євтимія брали участь у Вселенських Соборах в Ефесі 431 року та Халкідоні 451 року. Помер Євфимій 473 року, провівши 68 літ у пустелі.
2 лютого: народні традиції
Раніше наші предки по погоді цього дня судили про те, якою буде Масляна.
2 лютого: що варто робити
У давнину на цю дату призначали весілля.
2 лютого: що категорично не можна робити
- підіймати з землі дрібні гроші;
- співати після заходу сонця;
- виходити з дому після заходу сонця.
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