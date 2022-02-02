Народні прикмети, обряди і звичаї 2 лютого 2022 року

Яка погода 2 лютого, таку чекайте і на Масницю / Pexels

Глибокий сніг узимку — на дощове літо.

2 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Євфимія Великого, преподобних Євфимія, схимника , і Лаврентія, затворника, печерських, у Дальніх печерах, преподобного Євфимія Сянжемського, Вологодського, мучеників Інни, Пінни і Римми, мучеників Васса, Євсевія, Євтихія і Василіда.

2 лютого: народні прикмети

В лютому дерева вкриваються пухнастим інеєм — на щедрий мед.

Глибокий сніг узимку — на дощове літо.

Зимовий туман стелиться по землі — на відлигу.

Дим із комина з підвітряного боку закручується мало не під гострим кутом до землі — чекай снігопаду.

2 лютого: церковне свято

Святий Євтимій Великий — християнський святий, настоятель монастиря в Святій Землі.

Євтимій Великий народився 378 року у вірменському місті Мелітині, де він пізніше був священник і очільником монастирів. Згодом Євтимій потайки вирушив до Святої Землі і замешкав в келії біля Єрусалима. Проживши п'ять років, він віддалився вглиб пустелі.

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Згодом біля його печери почали поселятися побожні пустельники. Так постав монастир, настоятелем якого Євтимій призначив побратима Феоктиста, а сам почав вести в пустелі Рува над Мертвим морем самітне і дуже строге життя. Завдяки його чуду зцілення сина арабського князя багато арабів навернулися до Христової віри. Представники Євтимія брали участь у Вселенських Соборах в Ефесі 431 року та Халкідоні 451 року. Помер Євфимій 473 року, провівши 68 літ у пустелі.

2 лютого: народні традиції

Раніше наші предки по погоді цього дня судили про те, якою буде Масляна.

2 лютого: що варто робити

У давнину на цю дату призначали весілля.

2 лютого: що категорично не можна робити

підіймати з землі дрібні гроші;

співати після заходу сонця;

виходити з дому після заходу сонця.

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