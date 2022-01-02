Народні прикмети, обряди і звичаї 2 січня 2022 року

Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз.

2 січня - церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, праведного Іоанна Кронштадтського, чудотворця. Триває Різдвяний піст.

2 січня: церковне свято

Ігнатій Богоносець або Ігнатій Антіохійський — один з перших отців Церкви, єпископ Антіохії, учень апостола Івана Богослова, святий, мученик.

Святий Ігнатій Богоносець був учнем св. Івана Богослова. Згодом він став єпископом Антіохії і, як добрий пастир, впродовж 40 літ підтримував дух свого стада в час переслідування християн. За правління імператора Траяна його ув'язнили і повезли до Рима на суд. Під час довгої подорожі Ігнатій укріпляв місцевих християн у правдах святої віри. Тоді ж він написав сім листів до різних церковних громад. Саме Ігнатій Богоносець у листі до вірних міста Смирни в Малій Азії вперше використав вислів "Вселенська Церква".

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Св. Ігнатій Богоносець загинув мученицькою смертю в Римі за імператора Траяна, який наказав кинути його на поталу звірам. Вірні позбирали кості св. Ігнатія і поховали у Римі. Згодом святі мощі відіслали до Антіохії, де їх поховали у храмі. У 450 році святі мощі перенесли до нової церкви, збудованої на місці зруйнованої поганської богині Фортуни. Мощі св. Ігнатія прославилися численними чудами. У середині VII ст. їх перенесли до Рима в церкву св. Папи Климента.

2 січня: народні звичаї

Жінки здебільшого виготовляли обрядове печиво, а дівчата, зібравшись на вечорниці чи посиденьки, робили різдвяно-новорічні прикраси — "павуки" та "їжаки". "Павуки" виготовляли з солом'яних стебел. Це різноманітні квадратні та ромбоподібні фігурки, оздоблені кольоровим папером. Для "їжаків" брали шмат глини чи борошняного тіста, виліплювали ми, засушували. Ці прикраси підвішували на конячій волосині до сволока. Вони мали висіти од Різдва і до Водохрещ.

2 грудня: що категорично заборонено робити

В цей день заборонялося прясти.

2 грудня: українські народні прикмети

Раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні — чекай відлиги.

Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз.

Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.

Зимова діброва почорніла — наступить відлига з вітром.

2 грудня: що варто робити

Спостерігати за природою.

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