Народні прикмети, обряди і звичаї 2 жовтня

Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.
2 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять мучеників Трофима, Саватiя i Доримедонта, благовірного князя Феодора Смоленського i дітей його, князiв Давида i Константина, ярославських чудотворцiв, мученика Зосими, пустельника, благовірного великого князя Ігоря Чернiгiвського та Київського.
2 жовтня: церковне свято
Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт постраждали за Христа в царювання римського імператора Проба, у третьому столітті. Одного разу в місті Антіохії відбувалося язичницьке свято, де приносили численні жертви. У місто прибули християни Трохим і Савватій, які з гіркотою дивилися на це свято і молилися Господу наставити язичників на шлях порятунку. Їх схопили і привели до правителя.
На допиті святі твердо сповідали свою віру і на примушення відмовитися від Христа відповіли рішучою відмовою. Під час жорстоких тортур святий Саватій помер, а святого Трофима відправили на ще більш страшні муки в місто Синнад до правителя Фрігії, відомого ката і мучителя. Взутий у залізні чоботи з гострими цвяхами, святий Трохим три дні йшов пішки. До того ж його підганяли кінною вартою. Всі способи тортур використав майстерний мучитель, щоб зломити мужнього християнина.
Страждальця кинули в темницю, де його став відвідувати таємний християнин - сенатор Доримедонт. Він доглядав за святим Трохимом: мив і перев'язував рани. Коли про це стало відомо мучителям, святого Доримедонта стали змушувати також відректися від християнства, а потім разом зі святим Трохимом кинули на поживу диким тваринам. Мученики залишилися недоторканими. Тоді їх стратили через відсікання голови мечем.
2 жовтня: народні традиції
У цей день хлопці й дівчата обирали одне одного. Звідси й приказка: "На Трохима не проходить щастя мимо — куди Трохим, то й воно за ним". З 2 по 10 жовтня пасічники переносили в омшаники (погребки) вулики. При цьому спостерігали: якщо бджоли старанно позаліплювали вічка воском чи прополісом — зима буде суворою, а коли злегка, то теплою.
2 жовтня: що варто робити
Деякі пасічники в цей день влаштовували медове свято. На столі обов’язково були присутні оладки, які перед вживанням поливали свіжим медом. У цей день вранці на голодний шлунок потрібно з’їдати по чайній ложці меду, запивши теплою водою.
2 жовтня: українські народні прикмети
- Сова кричить до холоду.
- Грак відлетів — чекай снігу.
- Дикі гуси на відльоті — кінець бабиному літу.
- Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.
2 жовтня: що не можна робити
- скаржитися на долю;
- обрізати волосся.
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