Народні прикмети, обряди і звичаї 20 лютого 2022 року

Ворона заховала свого дзьоба під крило — сильно похолодає.

20 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського, преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Нікомидійських.

20 лютого: церковне свято

Святий Парфеній жив у Мілетополі, що розташовується на півострові Геллеспонте, за часів імператора Костянтина I Великого. Його отець Христодул був дияконом. Людина великої віри, святий Парфеній старанно працював, віддаючи зароблене нужденним. Єпископом Мілетополя Філетом висвячений на священника. Пізніше єпископом Кізіком Асколієм він був поставлений єпископом Лампсакійським. Прославився багатьма чудесами, зокрема, здатністю зцілювати людей.

Дата смерті святого Парфенія невідома. Відомо тільки, що одразу після його смерті зібралися всі єпископи, щоб віддати останні почесті святителю.

20 лютого: народні традиції

Раніше на цей день припадали "зимові діди", хоч починаються вони на другому тижні перед Великим постом.

Це давні й високогуманні обряди поклоніння та вшанування пращурів. До кожного дня готували обрядову страву і залишали на ніч для небіжчиків, щоб діди повечеряли. Деінде коливо, виготовлене з куті, меду та узвару (до речі, цю їжу ще називали "четвертою страшною кутею", бо готували її і на поминки), відносили й на могилки.

Крім зимових, були ще "весняні діди", що припадали на другий тиждень після Великодня, "літні" — в п'ятницю на останньому тижні перед зеленими святами та "осінні" — в останню п'ятницю та суботу перед пилипівськими запусками.

20 лютого: що не можна робити

одружуватися;

розважатися;

одягатися в зелене;

робити покупки.

20 лютого: що варто робити

випікати пироги;

ходити в церкву;

молитися за покійних, відвідувати їхні могили.

20 лютого: українські народні прикмети

Притихли кімнатні птахи — на мороз.

Ворона заховала свого дзьоба під крило — сильно похолодає.

Іній на деревах — на мороз, туман — на відлигу.

Коли тин чорніє зимою — на відлигу.

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