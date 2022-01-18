Народні прикмети, обряди і звичаї 20 січня 2022 року

У багатьох регіонах у цей вечір парубки "проганяли кутю".
20 грудня церква та віряни вшановують пам'ять Собору Предтечі і Хрестителя Господнього Івана та післясвята Богоявлення.
20 грудня: церковне свято
Іван — у християнстві попередник Ісуса Христа, що пророкував його пришестя, жив у пустелі аскетом і згодом проповідував хрещення покаянням для юдеїв, хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. Обезголовлений царем Іродом Антипою через намовляння Іродіади. Пророк, мученик, один з найбільших святих. Про пророка Господь Ісус Христос казав: "Серед народжених жонами не поставав (пророк) більший від Івана Хрестителя". Також — Іван (Йоанн, Іоанн) Предтеча.
20 грудня: народні традиції
Святкують переважно жінки, бо кажуть, що "Пів Івана полоще ложки". Цей день збігається з Різдвом, а тому іще називали "виряджанням", або "проганянням свят". Власне на Різдвяний день повністю завершуються всі святки зимового циклу. Літні жінки, прикрасивши гребені, ходили від хати до хати, а потім збиралися в одній з осель за святковий стіл.
20 січня: що варто робити
У багатьох регіонах у цей вечір парубки "проганяли кутю".
20 січня: українські народні прикмети
Вважалося, якщо вітер повіє зі сходу, то літо буде грізне, а з півдня — грозове. Тому й мовилося: "Який Омелько, таке й літенько".
20 січня: що не можна робити
- лихословити;
- ображати старших.
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