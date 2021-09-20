Народні прикмети, обряди і звичаї 20 вересня

Тепла осінь — на довгу зиму.

20 вересня церква та віряни вшановують передсвято Рiздва Пресвятої Богородицi, пам'ять мученика Созонта, святителя Йоана, архієпископа Новгородського, преподобномученика Макарiя Канiвського, архімандрита Овруцького, Переяславського, преподобного Серапiона Псковського, апостолів вiд 70-ти Євода i Онисифора, мученика Євпсихiя, преподобного Луки.

20 вересня: церковне свято

Лука Елладський — монах, візантійський святий канонізований православною церквою, який у 945 році заснував монастир Осіос-Лукас. Він був відомий як пророк, цілитель, здатний лікувати хвороби й виганяти з людей бісів, духовний наставник, хоча і не мав священицького сану.

За двадцять років він передбачив перемогу греків над арабами з острова Крит в 961 році. Заздалегідь назвав точну дату своєї кончини. Передбачаючи свою смерть, святий три місяці готувався до відходу, зачинившись в келії.

Після кончини святого Луки, його мощі почали миро точити. Миро накопичувалося на поверхні кам'яного надгробка, і паломники збирали його. Ті, що мастилися, пахучим миро отримували зцілення, криві починали ходити, просвітлювалися сліпі, очищалися прокажені.

20 вересня: народні традиції

Раніше з цього дня починали торгувати ріпчастою цибулею. Вважалося, що до цього дня цибулю нового врожаю їсти не можна. Розпочиналися гуляння парубків, оскільки після завершення польових робіт юнаки йшли на службу.

20 вересня: що не можна робити

брати гроші в борг;

сваритися.

20 вересня: що варто зробити

Перебрати вдома цибулю та приготувати страви з неї.

20 вересня: українські народні прикмети

Тепла осінь — на довгу зиму.

Багато жолудів на холодну зиму і врожайне літо.

Рясно вродила горобина і завчасно почервоніла — на сувору й сніжну зиму.

Щедро вродили горіхи на ліщині — зима має бути суворою і сніжною.

Читайте також:

Метеозалежність: погода тримає інтригу - чи надовго над нами це похмуре небо з вітрами і зливами

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання