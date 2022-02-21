Народні прикмети, обряди і звичаї 21 лютого 2022 року

Лягає на сніг пес — невдовзі потеплішає.

21 лютого церква та віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця, святителя Сави ІІ, архієпископа Сербського.

21 лютого: українські народні прикмети

Свиня рохкає, хоч і сита — на мороз.

Лягає на сніг пес — невдовзі потеплішає, а коли валяється — завтра буде завірюха.

Якщо розсіл у діжці із квашеною капустою зменшується — на мороз, прибавляється — до відлиги.

Віконниці риплять на мороз.

21 лютого: церковне свято

Святий Феодор Стратилат — ранньохристиянський святий і мученик. Воєвода східноримського міста Гераклеї.

Святий Феодор походив з міста Євхаїт (в Малій Азії) і був воєводою в місті Гераклеї, поблизу Чорного моря. Своїм благочестивим життям і покірливим управлінням він викликав до себе прихильність містян, і багато язичників, бачивши його добродійне життя, приймали Христову віру. Коли слух про це дійшов до імператора Ліцинія (308-323), співправителя Костянтина, він прибув в Гераклею і примушував Феодора поклонитися ідолам. Коли ж святий Феодор залишився непохитним, розгніваний правитель наказав піддати його жорстоким мукам.

Святого Федора розтягнули на землі, били залізними прутами, палили вогнем і, нарешті розіпнули на хресті і викололи очі. Вночі ангел з'явився мученику, зняв його з хреста і абсолютно зцілив його. На ранок слуги Ліцинія, послані кинути тіло святого Феодора в море, побачивши його абсолютно здоровим, увірували в Христа. Увірувало також і багато інших язичників, що бачили Боже чудо. Дізнавшись про це, Ліциній наказав обезголовити святого Феодора в 319 році. Страждання його були описані очевидцем, його слугою і писарем Уаром.

21 лютого: народні традиції

Варто у цей день поточити ножі, тоді весь рік в оселі буде щастя, достаток і удача.

21 лютого: що варто робити

молитися про добрий врожай;

упорядковувати серпи.

21 лютого: що категорично заборонено робити

пломбувати зуби;

проводити хірургічні операції.

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