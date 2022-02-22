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Народні прикмети, обряди і звичаї 22 лютого 2022 року

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Народні прикмети, обряди і звичаї 22 лютого 2022 року

Pexels

Горобці дружно цвірінькають - на відлигу.

22 лютого церква та віряни вшановують пам'ять мученика Никифора з Антиохії Сирійської, преподобного Панкратія, ієромонаха, відлюдника Печерського, в Дальніх печерах, знайдення мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського, священномучеників Маркела, єпископа Сикелійського, Филагрія, єпископа Кіпрського, і Панкратія, єпископа Тавроменійського.

22 лютого: українські народні прикмети

  • Сніг лапатий — на негоду й мокречу.
  • Якщо птахи сідають на верхівки дерев — перед потеплінням.
  • Коли галки здіймають несамовитий галас, то буде відлига.
  • Горобці дружно цвірінькають - на відлигу.

22 лютого: церковне свято

Святий Никифор — ранньохристиянський святий і мученик.

Святий Никифор помер мученицькою смертю за Христову віру. Никифор мужньо виніс перемогу над страхом смерті та спокусами відступництва від святої віри, здобувши у нелегкій боротьбі переможний вінець мучеництва і осягнувши вічне життя.

22 лютого: народні традиції 

Люди вірили, що сни цього дня віщими.

22 лютого: що потрібно робити

  • винести насіння на мороз, а потім віднести його в тепле місце, щоб воно загартувалося;
  • почати лікувати хвороби. 

22 лютого: що не варто робити 

  • сваритися;
  • лихословити. 

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