Народні прикмети, обряди і звичаї 22 лютого 2022 року

Горобці дружно цвірінькають - на відлигу.
22 лютого церква та віряни вшановують пам'ять мученика Никифора з Антиохії Сирійської, преподобного Панкратія, ієромонаха, відлюдника Печерського, в Дальніх печерах, знайдення мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського, священномучеників Маркела, єпископа Сикелійського, Филагрія, єпископа Кіпрського, і Панкратія, єпископа Тавроменійського.
22 лютого: українські народні прикмети
- Сніг лапатий — на негоду й мокречу.
- Якщо птахи сідають на верхівки дерев — перед потеплінням.
- Коли галки здіймають несамовитий галас, то буде відлига.
- Горобці дружно цвірінькають - на відлигу.
22 лютого: церковне свято
Святий Никифор — ранньохристиянський святий і мученик.
Святий Никифор помер мученицькою смертю за Христову віру. Никифор мужньо виніс перемогу над страхом смерті та спокусами відступництва від святої віри, здобувши у нелегкій боротьбі переможний вінець мучеництва і осягнувши вічне життя.
22 лютого: народні традиції
Люди вірили, що сни цього дня віщими.
22 лютого: що потрібно робити
- винести насіння на мороз, а потім віднести його в тепле місце, щоб воно загартувалося;
- почати лікувати хвороби.
22 лютого: що не варто робити
- сваритися;
- лихословити.
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