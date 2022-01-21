Народні прикмети, обряди і звичаї 21 січня 2022 року

Вечірній зорепад - на нічний мороз.
21 січня церква та віряни вшановують пам'ять преподобних Георгія Хозевіта та Еміліана Сповідника, преподобної Домніки, преподобного Григорія, чудотворця печерського, в Ближніх печерах, преподобного Григорія, затворника печерського, в Дальніх печерах, священномученика Картерія, пресвітера Кесарії Каппадокійської, мучеників Феофіла, диякона, та Елладія, учнів Юліана, Келсія, Антонія, Анастасія, мучениць Василіси і Маріонили, семи отроків та 20 воїнів, преподобного Іллі Єгипетського, мученика Або Тбіліського.
21 січня: церковне свято
Преподобна Домніка прибула з Карфагену до Царгороду за святого царя Теодозія Великого. Тут вона прийняла Хрещення від Патріарха Нектарія і поступила в монастир. Строгими і тривалими подвигами зійшла вона на висоту духовної досконалості. Свята зціляла хворих, виявляла силу над стихіями, передбачала майбутнє. Прикрашена чеснотами, свята відійшла у вічність непорочною дівою в глибокій старості.
21 січня: народні традиції
У цей день виносили з хати хліб і сіль, що лежали на покуті від багатої куті, і, розламавши на шматочки, годували тварин. Це ж саме робили і з сіном.
21 січня: що варто робити
Жінкам дозволялося шити і прясти. Цим днем закінчувалися зимові свята.
21 січня: українські народні прикмети
- Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.
- Увечері в ясну погоду дроти виграють, наче струни, — на негоду.
- Далеко чути погук паротяга — на відлигу.
- Вечірній зорепад - на нічний мороз.
- Синичка зранку пищить — на легкий морозець.
21 січня: що не можна робити
- сваритися;
- лаятися.
Читайте також:
- Ретроградна Венера: гороскоп для всіх знаків зодіаку
- Ретроградна Венера: що потрібно робити і що категорично заборонено
- Місячні та сонячні затемнення-2022: точні дати та вплив
- Таропрогноз на 2022 рік: що карти нам пророкують
- Містичний прогноз на 2022 рік: що руни нам пророкують
- Супермісяць 2022: дати та вплив
- Місяць без курсу-2022: у чому таїться загроза, що потрібно робити і чого краще уникати
- Місяць без курсу в січні 2022: чим небезпечний цей період, що потрібно робити і що категорично заборонено
- Уран повернувся до директного руху: що потрібно робити і що категорично заборонено