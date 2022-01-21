Народні прикмети, обряди і звичаї 21 січня 2022 року

Вечірній зорепад - на нічний мороз.

21 січня церква та віряни вшановують пам'ять преподобних Георгія Хозевіта та Еміліана Сповідника, преподобної Домніки, преподобного Григорія, чудотворця печерського, в Ближніх печерах, преподобного Григорія, затворника печерського, в Дальніх печерах, священномученика Картерія, пресвітера Кесарії Каппадокійської, мучеників Феофіла, диякона, та Елладія, учнів Юліана, Келсія, Антонія, Анастасія, мучениць Василіси і Маріонили, семи отроків та 20 воїнів, преподобного Іллі Єгипетського, мученика Або Тбіліського.

21 січня: церковне свято

Преподобна Домніка прибула з Карфагену до Царгороду за святого царя Теодозія Великого. Тут вона прийняла Хрещення від Патріарха Нектарія і поступила в монастир. Строгими і тривалими подвигами зійшла вона на висоту духовної досконалості. Свята зціляла хворих, виявляла силу над стихіями, передбачала майбутнє. Прикрашена чеснотами, свята відійшла у вічність непорочною дівою в глибокій старості.

21 січня: народні традиції

У цей день виносили з хати хліб і сіль, що лежали на покуті від багатої куті, і, розламавши на шматочки, годували тварин. Це ж саме робили і з сіном.

21 січня: що варто робити

Жінкам дозволялося шити і прясти. Цим днем закінчувалися зимові свята.

21 січня: українські народні прикмети

Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.

Увечері в ясну погоду дроти виграють, наче струни, — на негоду.

Далеко чути погук паротяга — на відлигу.

Вечірній зорепад - на нічний мороз.

Синичка зранку пищить — на легкий морозець.

21 січня: що не можна робити

сваритися;

лаятися.

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