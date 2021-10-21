Народні прикмети, обряди і звичаї 21 жовтня

Сова кричить - до холоду.

21 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагеї, преподобного Досифея Верхнєостровського, Псковського, преподобного Трифона, архімандрита Вятського, преподобної Таїсiї, святої Пелагеї, дiви.

21 жовтня: церковне свято

Пелагія Антіохійська, також Елеонська, Палестинська, — ранньохристиянська свята що, за легендами, жила у 4-5 столітті.

Згідно з житієм, Пелагія була актрисою, танцівницею або повією у Антіохії, і вела розкішне і розпусне життя. За свою любов до прикрас вона отримала прізвисько Маргарита (перлина). Але почувши проповідь святого Нонна, розкаялася, навернулася у християнство, і вирішила покинути своє старе життя. Порадившись з Нонном, вона перевдяглася у чоловічий одяг, змінила ім'я на Пелагіус, і переїхала в Єрусалим, оселившись в печері на Оливковій горі. Так вона прожила аж до смерті, прославившись своїми скромністю і благочестям (за легендою, навіть смерть її була спричинена її аскетичним способом життя, і лише під час підготовки тіла до поховання було виявлено біологічну стать святого.

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Пелагія вважається одним з найбільш архетипічних прикладів популярного у середньовіччі мотиву святих-кросдресерів, тобто святих жінок, що стали відомими у чоловічому образі. Деякі дослідники навіть вважали, що життєписи більшості таких святих були саме варіаціями біографії святої Пелагії. Зараз ця точка зору не вважається правильною, проте деяких з них, наприклад, святу Маргарету, пов'язують з Пелагією.

Історія про життя Пелагії відома з розповіді геліопольського диякона Якова (або ж Якоба). Свята Пелагія вважається покровителькою актрис.

21 жовтня: українські народні прикмети

Сова кричить - до холоду.

Грак відлетів — чекай снігу.

Дикі гуси на відльоті — кінець бабиному літу.

Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.

Рано линяють голуби — на ранні приморозки й холодну зиму.

21 жовтня: народні традиції

Слід починати думати про те, який одяг варто одягати взимку. Намагалися підлатати одяг, зшити що-небудь нове. 21 жовтня селяни опускали на дно водойм бочки з домашньою заготівлею, наприклад, з капустою та огірками. Водойма грала роль своєрідного холодильника. А якщо річка покривалася крижаною кіркою, то продукти діставали.

21 жовтня: що категорично заборонено

Цього дня категорично забороняється розмовляти про пустощі. Також не можна байдикувати. 21 жовтня не можна розповідати погані сни до самого заходу сонця.

21 жовтня: що варто зробити

Не жартувати з зимою і підготуватися до неї.

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