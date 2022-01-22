Народні прикмети, обряди і звичаї 22 січня 2022 року

Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм — на щедрий врожай.
22 січня віряни та церква вшановують пам'ять мученика Полієвкта, пророка Самея, святителя Петра, єпископа Севастії Вірменської, преподобного Євстратія, чудотворця.
22 січня: церковне свято
Полієвкт Мелітинський, вірніше Мелітенський — святий, був першим мучеником у вірменському місті Мелітені[1] (нині місто Малатья у Східній Туреччині).
Полієвкт був воїном за часів імператора Деції (249—251) і постраждав за правління Валеріана (253—259). Святий був другом воїна Неарха, твердого християнина, а сам, ведучи доброчесне життя, залишався язичником.
Коли настало гоніння на християн, Неарх сказав Полієвкту: "Друже, ми скоро розлучимося з тобою, мене візьмуть на муки, а ти, мабуть, зречешся дружби зі мною". Полієвкт відповів йому, що бачив уві сні Христа, який зняв з нього одяг і надів інший, світлий. "З цієї хвилини, - сказав він, - я готовий служити одному Христу". Полієвкт вийшов на міську площу, розірвав указ про обов'язкове поклоніння богам і вибив з рук жерців ідолів, яких вони несли.
Тесть Полієвкта, правитель Фелікс, якому було доручено виконувати імператорський указ, з жалем дізнався про його вчинок, і заявив, що якщо той не покається, він змушений буде стратити його. За переказами, і сам Фелікс, і дружина Полієвкта благали його зректися Христа, проте святий залишився непохитним і був страчений (близько 259 року).
Незабаром, коли християнство за Костянтина перемогло по всій Римській імперії, в Меліті святому Полієвкту був присвячений храм. Як на Сході, так і на Заході мученик Полієвкт шанується як хранитель присяг та договорів.
22 січня: українські народні прикмети
- Припиниться під вечір сніг — погода покращає.
- Якщо під вечір снігопад припиняється, а небо не прояснилося, то наступного дня падатиме сніг.
- З'являються коло сонця чи місяця райдужні коло — в найближчу добу погода погіршиться.
- Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм — на щедрий врожай.
22 січня: народні традиції
Після свят у людей накопичилося безліч справ, то у будинку прибирали, перепирали одяг і білизну.
22 січня: що варто робити
Варто сходити в лазню, щоб “змити з себе святки”, щоб швидше взятися до роботи. Навіть вірили, що в цей день у банника (духа, що мешкає в лазні) можна взяти шапку-невидимку.
22 січня: що не варто робити
- Сваритися.
- Гніватися.
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