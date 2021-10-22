Народні прикмети, обряди і звичаї 22 жовтня

Вважалося, що цього дня зима стає на ноги

22 жовтня церква і віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєва, преподобних Андроника та дружини його Афанасiї, праведного Авраама, праотця, i племiнника його Лота, мучеників Євентiя (Ювентина) i Максима, мучениці Поплiї, сповiдницi, диякониси Антіохiйської,преподобного Петра Галатiйського, Корсунської iкони Божої Матерi.

22 жовтня: церковне свято

Яків Алфеїв (Яків, син Алфеїв, Я́ків Моло́дший) — за Новим Завітом — один з 12 апостолів Ісуса Христа.

Серед 12 апостолів були два Якови: син Зеведеїв і син Алфеїв. Євангеліст Марко називає другого апостола Якова Алфеєвого — Яковим Меншим. Його мати, Марія Клеопова, була сестрою Матері Ісуса. Яків Алфеїв згаданий у списках апостолів у Євангелії від Матвія, від Марка, від Луки, а також у Діяннях Апостолів.

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Після воскресіння та вознесіння Ісуса Христа Яків Алфеїв проповідував. Потім він став єпископом Єрусалимським. Апостол Яків Молодший був настільки святий за способом свого життя, що лише йому одному дозволялося входити у святилище Єрусалимського храму. Через змішування його з іншими Яковами простежити його шлях у християнській традиції досить складно.

Яків Алфеїв написав першу Божественну Літургію. 62 року після Різдва Христового Яків Алфеїв служив у храмі й виголосив проповідь про Ісуса Христа. Противники християн, котрим не подобалася його проповідь, скинули Якова Алфеївого з покрівлі храму, почали каменувати свого священника, знущатися з нього і до смерті забили каменями. Так він загинув мученицькою смертю.

22 жовтня: народні традиції

Вважалося, що зима стає на ноги. Можна сподіватися і на сніжну крупу. Тому й казали "після Якова осінь вже заплакала" або "Після Якова тепла ніякого". З Якова селяни починали заготовляти дрова на зиму. У народі говорили: «Осінні дрова горять яскраво, весняні та літні їм не рівня, немає в них такої користі».

Вважалося, що валити ліс на дрова потрібно з середини осені, коли більшість листяних дерев з листям розлучилися і приготувалися до зимової сплячки. Всі польові роботи селян до 22 жовтня підходили до кінця, завдяки чому з’являлося багато вільного часу.

22 жовтня: що варто робити

З цього дня на млинах починали обдирати ячмінь, овес і просо, мололи на крупу пшеницю. Ще 22 жовтня в старовину називали Днем першої каші. У кожному будинку на Якова заварювали кашу зі свіжим пісним маслом, а іноді зі свинячим або баранячим салом. З кашею з нової крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Вважалося, що той, хто покуштує такий пиріг, забезпечить собі міцне здоров’я і щастя на найближчий рік.

22 жовтня: що категорично заборонено робити

сваритися;

лаятися;

давати гроші в борг.

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