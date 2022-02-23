Народні прикмети, обряди і звичаї 23 лютого 2022 року

Якщо вербові двері туго відчиняються — чекай відлиги.

23 лютого церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія і Вантоса та трьох мучениць, благовірної княгині Анни Новгородської, преподобного Прохора, чудотворця Печерського, в Ближніх печерах, мучениць дів Єнафи, Валентини і Павли, ікони Божої Матері "Вогневидна".

23 лютого: народні традиції

Раніше казали: до Прохора баба охала: "Ой, холодно!". А прийшли Прохір і Влас: "Вже весна у нас!". 23 лютого - свято робочої худоби. Цього дня святять воду і кроплять нею тварин.

В Україні, особливо на Волині опікунство за сільськими тваринами приписувалося й святому Харлампію. П.Чубинський у свій час зафіксував, що на Київщині святий Харлампій є "покровителем свійських тварин" - в тих господарів, які святкували цей день, тварини будуть у доброму стані. Чубинський документує свій запис селом Іванківці на Переяславщині. Отже, Харлампія, як покровителя худоби, знають не тільки на Волині, а і на Полтавщині.

Святий вважається покровителем чиновників. Священномученик Харалампій особливо шанується як цілитель від депресії та інших душевних захворювань.

23 лютого: українські народні прикмети

Якщо розсіл у діжці із квашеною капустою зменшується — на мороз, прибавляється — до відлиги.

Віконниці риплять на мороз.

Корова закидає хвоста на спину — чекай вітру й опадів; увечері п'є багато води — на мороз.

Великі бурулі на піддашках — буде добрий урожай кукурудзи.

Якщо вербові двері туго відчиняються — чекай відлиги.

23 лютого: церковне свято

Харлампій або Харалампій, єпископ Магнезійський — єпископ Магнісії, ранньохристиянський святий і мученик з Греції. Його ім'я означає "світяться від радості".

Святий Харлампій був єпископом Магнісії (Фессалоніки, Греція)і поширював Євангеліє в цьому регіоні протягом багатьох років. Однак, коли новина про його проповіді досягла влади області, а було тоді гоніння на християн за імператора Севера. Тоді проконсул Луціян і воєначальник Луцій, заарештували 113-літнього старця і притягнули до суду, де він визнав свою віру в Христа і відмовився принести жертву ідолам.

Попри похилий вік, він був безжально підданий тортурам. Кати жорстоко його катували: підвішували на риштуванні і здирали залізними гаками шкіру, а він тільки відважно говорив: "Дякую, брати мої, що ви обстругали моє старе тіло, бо цим ви оновили мого духа, який бажає одягнутися в нове, вічне життя".

Побачивши віру святого та його подвижництво воїни Порфирій і Ваптос теж навернулись до істинної віри Христової і були страчені.

Також і троє жінок, що на страждання мученика дивилися, увірували в Христа і прославили пресвяте і всесильне ім'я Його — тож і тих зразу було посічено.

Життєпис говорить, що воєначальник Луцій, сам узяв катівське знаряддя і почав мучити святого Харлампія, стругаючи сильно тіло його. І зразу відпали руки йому від ліктів, наче мечем їх відтяло, і, прилипши до тіла мученика, висіли. Проконсул Луціян плюнув в обличчя мученикові. І зразу голова проконсула обернулася задом наперед, і було лице його ззаду.

Воїни вбили гострі залізні цвяхи в ціле тіло Христового мученика. Бороду ж його, що довга була, вплели у мотузку, на шию покладену, та тягнули святого по дорозі, ведучи до царя.

Святий Харлампій молився, щоб Бог дарував, місцю, де його мощі будуть спочивати особливу благодать, там не буде ні голоду ані хвороби. Побачивши таку мужність Харлампія, багато язичників навернулося до Христа. Під час його мук діялися численні чуда. Харлампій заснув спокійно в Бозі ще до того, як йому відрубали голову.

Переказ свідчить, що дочка імператора Галина навернулась і стала блаженною, обвила його чистими плащаницями, пахощами ж і дорогоцінним миром помастила, і в ковчег золотий вклала, славлячи Бога.

23 лютого: що не варто робити

їсти раків, рибу та інші морепродукти;

займатися фізичною роботою.

23 лютого: що варто робити

розпочати лікувати хронічне захворювання.

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