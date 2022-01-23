Народні прикмети, обряди і звичаї 23 січня 2022 року

Якщо січень мокрий та з. відлигами жди холодного літа.

23 січня церква та віряни вшановують пам'ять святителя Григорія, єпископа Ниського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського, преподобного Маркіана, пресвітера, преподобного Макарія, блаженної Феозви, диякониси, сестри святителя Григорія Ниського.

23 січня: церковне свято

Григорій Ніський — богослов, філософ, екзегет, один з трьох великих «каппадокійців», брат святих Василія Великого і Петра Севастійського, єпископ Ніси в Каппадокії. За його ініціативою на II Вселенському Соборі, був доповнений Нікейський символ віри. Високо шанований християнський святий.

Святитель Григорій, єпископ Ніський, був молодшим братом святителя Василія Великого. Народження і виховання його збіглося з найбільшим розпалом аріанских суперечок. Отримавши прекрасну освіту, він був у свій час наставником красномовства. У 372 році був висвячений святим Василієм Великим на єпископа міста Ніси в Каппадокії.

У 379 році помер його брат святий Василій Великий. Святий Григорій важко переживав втрату свого наставника. У тому ж році святий Григорій брав участь в Антіохійському Соборі проти єретиків, що не визнавали непорочності Божої Матері, і тих, що поклонялися Богоматері як божеству. Він був вибраний Собором для огляду церков в Аравії і Палестині і утвердження православного вчення про Пресвяту Богородицю. По дорозі назад святий Григорій відвідав Єрусалим.

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В 381 році святий Григорій був одним з головних діячів II Вселенського Собору, який було скликано в Константинополі проти єресі Македонія, який неправильно вчив про природу Святого Духа. На цьому Соборі, за ініціативою святого Григорія, був доповнений Нікейський символ віри.

Доживши до глибокої старості, святий Григорій Ніський помер, незабаром після Константинопільського Собору.

23 січня: народні традиції

Цей день називали ще "Грицем-літозазивачем", мовляв, "Який день— таке й літо".

23 січня: українські народні прикмети

Іній на стіжках — на мокрий рік.

Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм — на щедрий врожай.

Над лісом або чагарниками повітря засиніло — на потепління.

Якщо січень мокрий та з. відлигами жди холодного літа.

По зимі літо йде: якщо раптом випаде дощ, то такого ж дня влітку сипоне градом, а кати мороз, то буде спека.

Дзвінко кричать галки — на відлигу. З цього приводу в народі кажуть: "Галки тепла накликали".

23 січня: що варто робити

Цього дня господарі поступово починали планувати проведення весняних робіт, підготовляти інвентар. Такод слід Приготувати страви з м’яса і покуштувати їх. Нарізаючи хліб крихти потрібно класти в рот.

23 січня: що заборонено робити

лихословити та погано думати про інших;

робити важку роботу по дому;

стригтися;

ворожити;

пити багато спиртного.

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