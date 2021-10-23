Народні прикмети, обряди і звичаї 23 жовтня

Спориш довго не змінює восени свого кольору - на щедрий врожай зернових наступного року.

23 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять мучеників Євлампія та Євлампії, святителя Амфілохія, єпископа Володимиро-Волинського, собор волинських святих, мученика Феотекна, преподобного Вассіана, преподобного Феофила, сповідника.

23 жовтня: церковне свято

Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку IV століття в місті Нікомидії. Прочитавши указ імператора Максиміана про засудження кожного християнина на смертну кару, Євлампій обурився, тому що імператор замість боротьби з ворогами озброюється проти своїх підданих.

Тоді юнака повели на суд і зажадали зречення від християнської віри. За відмову Євлампія спочатку катували, а потім поклали на розпечений залізний одр. Раптово святий мученик виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, думаючи, що зломили дух юного християнина. У поганському храмі під іменем Марса, святий вигукнув: “Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, німому та бездушному ідолові, впади на землю і перетворися на прах!”. Ідол з гуркотом звалився на землю. Народ , що побачив це здивувався і багато з них увірували в Христа. В цей час сестра святого – Євлампія з’явилася перед суддями і оголосила, що вона теж християнка, а Євлампій підбадьорював сестру. Після жорстоких катувань, мучеників вкинули до розжареної печі, але Господь і від вогню зберіг їх. Врешті, братові відтяли голову, а сестра померла в муках.

23 жовтня: народні традиції

Сьогодні вважалося, що куди ріжки місяця покажуть, звідти будуть дути вітри. Цього дня пропливали останні купчасті хмари, а вода у водоймах вже замерзала. Тому селяни готувалися до зими, і цей час був сповнений різними важливими турботами.

23 жовтня: що варто робити

Раніше в народі було заведено розщеплювати поліна на тріски - це тоненька довга деревина, яку підпалювали і вона заміняла людям електрику багато століть поспіль. Раніше за допомогою їхнього світла займалися домашніми справами: вишивали, готували їжу, майстрували що-небудь, лагодили інструменти.

23 жовтня: що категорично заборонено робити

лаятися;

сваритися.

23 жовтня: українські народні прикмети

Якщо високими поросли бур'яни, то зима буде сніжною, з частими завірюхами.

Вовча ягода перед дощем особливо пахне.

Чорна бузина і калина достигли не по порі - чекай холодної і лютої зими.

Спориш довго не змінює восени свого кольору - на щедрий врожай зернових наступного року.

Читайте також

Яка буде погода на цих вихідних – Фросіна погода

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання