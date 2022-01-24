Народні прикмети, обряди і звичаї 24 січня 2022 року

Вечір зоряний - ніч морозяна.

24 січня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого, спільних житій начальника, преподобного Феодосія Антіохійського, Єлецької ікони Божої Матері.

24 січня: українські народні прикмети

Кільце навколо місяця — на сильний мороз.

Вечір зоряний - ніч морозяна.

Яскраві присмерки — до холоднечі.

Сорока під стріху лізе — на хуртовину.

Ворони каркають — на мороз, а влаштували в небі хоровод — на сніг.

24 січня: церковне свято

Феодосій Великий - християнський святий, авва, пустельник, засновник спільножительного чернецтва в Палестині.

Преподобний Феодосій за життя здійснював багато зцілень та інших чудес, приходячи на допомогу бідним. Одного разу він молитвою погубив сарану, яка спустошувала поля в Палестині, за його посередництвом воїни зберігали своє життя, рятувалися в кораблетрощах і отримували порятунок заблукані в пустелях. Братія отримувала за молитвами авви одяг, помножувались хліби.

Одного разу преподобний велів вдарити в било, щоб братія зібралася на молитву, і сказав: "Гнів Божий насувається на східну країну". Через кілька днів стало відомо, що сильний землетрус зруйнував місто Антіохію в той час, коли преподобний закликав ченців на молитву. Перед своєю кончиною преподобний Феодосій закликав до себе трьох улюблених єпископів і відкрив їм, що скоро відійде до Господа.

В іконографії святий зображується як старий чернець в одежах великої схими. Він має довгу (в деяких сценах, сягає колін), білу бороду. Його руки складені в молитві на грудях або в обох руках тримає сувій. Іноді, коли сувій розгорнутий, то можна прочитати: "Піклуйтесь про себе і своє стадо".

24 січня: народні традиції

Цього дня заведено молитися до небесних заступників

24 січня: що не варто робити

піднімати хустку, який лежатиме на дорозі;

приймати подарунки від чужих людей.

24 січня: що варто робити

Провести час зі своєю родиною.

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