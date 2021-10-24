Народні прикмети, обряди і звичаї 24 жовтня

Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.

24 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять святих отців VII Вселенського собору, апостола Филипа, одного з семи дияконiв, преподобного Феофана, сповiдника, творця канонiв, єпископа Нiкейського, преподобного Феофана, посника печерського, в Ближнiх печерах, мучениць Зiнаїди i Філонiли.

24 жовтня: церковне свято

Святий апостол Филип з-поміж 70 апостолів, народився в Кесарії Палестинській був одружений і мав дітей. Після Зішестя Святого Духа дванадцять апостолів поставили його на дияконське служіння в Єрусалимській Церкві. Коли почалися гоніння, і первомученика Стефана юдеї побили камінням, апостол Филип покинув Єрусалим. Він переселився в Самарію, і там успішно проповідував християнство.

За вказівкою Ангела Господнього апостол вирушив на дорогу, що з’єднувала Єрусалим з Газою, і там зустрів сановника цариці Ефіопської, якого також навернув в християнство.

Апостол Филип невтомно проповідував Слово Боже в багатьох країнах Ближнього Сходу, розташованих поряд з Палестиною. В Єрусалимі апостоли висвятили його у сан єпископа в Лідду, де він хрестив багатьох. Упокоївся святий Пилип в глибокій старості.

24 жовтня: народні традиції

Наші предки в цей день відправлялися на млин і мололи борошно, щоб зробити заготовлення на зиму.

24 жовтня: що треба зробити

Доброю прикметою вважається з'їсти на сніданок насамперед хліб або випічку. Це допоможе зі здоров'ям.

24 жовтня: що не варто робити

лаятися;

сваритися.

24 жовтня: українські народні прикмети

Дикі гуси на відльоті — кінець бабиному літу.

Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.

Рано линяють голуби — на ранні приморозки й холодну зиму.

Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір'я чекай різкого похолодання.

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