Народні прикмети, обряди і звичаї 25 січня 2022 року

Якщо пес спить більше, ніж звичайно, знехотя рухається, перестає гавкати — бути потеплінню.

25 січня церква та віряни вшановують пам'ять мучениці Тетяни і з нею в Римі замучених, святителя Сави, архієпископа Сербського, мученика Мертія, мученика Петра Авесаломіта, преподобної Євпраксії, діви Тавенської, ікон Божої Матері, званих "Акафістна" та "Молокоживителька".

25 січня: українські народні прикмети

Якщо вигляне сонце, то рано прилетять птахи з вирію, а коли сніжно, то дощитиме по літі.

Сіра ворона при заході сонця самотиною сидить на верхівці найвищого дерева - чекай лютого морозу.

Пес на снігу згортається "калачиком" — на мороз, а витягується, розкидає лапи — на відлигу.

Якщо пес спить більше, ніж звичайно, знехотя рухається, перестає гавкати — бути потеплінню.

25 січня: церковне свято

Тетяна або Свята Тетяна — дочка римського проконсула, побожного християнина, яка таємно прийняла християнство, була страчена після відмови повернутися до попередньої віри.

З любові до Ісуса дівчина постановила жити в дівоцтві. Згодом вона стала однією з посвячених Богу жінок-дияконес римської Церкви, які служили людям ділами милосердя.

За церковними переказами, префект Рима Ульміян, довідавшись, що Тетяна є християнкою, спершу намагався вмовити молоду і надзвичайно вродливу дівчину до відступництва від Христа, щоб вберегти її від смерті. Але Тетяна не зреклася святої віри. Тоді розлючений префект наказав мучити дівчину різними способами, та Бог чудом повертав здоров'я своїй вірній слузі. Тоді Тетяні відрубали голову. Разом з дочкою загинув і батько, який також відважно визнав свою віру в Христа. Цікаво те, що усі ті римські солдати, які мучили Тетяну за наказом влади, теж згодом зреклися своєї старої віри, покаялись і прийняли християнство.

25 січня: що варто робити

Студентам потрібно піти в цей день до церкви і поставити свічку, попросити допомоги в навчанні, ясного розуму і доброї пам’яті.

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25 січня: народні традиції

Раніше цього дня пекли хліб і пряники у формі сонечка. Кожен член сім’ї повинен обов’язково спробувати шматочок такого хліба.

25 січня: що не варто робити

Не можна нікому відмовляти в проханнях, особливо, якщо просять їжу.

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