Народні прикмети, обряди і звичаї 25 жовтня

Білка мостить гніздо високо — на теплу зиму, низько — на люту.

25 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Прова, Тараха й Андроника, преподобного Косми, єпископа Маюмського, творця канонiв, мучениці Домники, святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, Єрусалимської, Рудненської iкон Божої Матерi.

25 жовтня: церковне свято

Святі мученики Пров, Тарах і Андроник постраждали близько 304 р. від намісника Нумерія Максима. Після їх смерти три християни Макарій, Фелікс і Верій дали писареві, який був при Нумерію, 200 динаріїв, щоб дозволив їм переписати судові акти, які стосувалися мучеництва святих Прова, Тараха й Андроника, а того, чого не було в актах, дописали самі як самовидці.

Святий Тарах народився у Клавдіонополі, тривалий час служив у війську. Коли його поставили перед судом, мав тоді 65 літ. Пров був родом з Памфілії, а Андроник, наймолодший серед них, походив з Ефесу. Вперше вони стали на суді в Помпеополі Киликійському. Коли не допомогли вмовляння і погрози, то спочатку Тараха, а потім Прова й Андроника кати били жилами по лиці, а тоді закованих кинули до в’язниці.

Невдовзі їх привели до міста Мопсвестії і вдруге поставили перед Нумерієм. Святому Тарахові він наказав повибивати зуби, бити його жилами, припікати вогнем руки, а потім підвісити стрімголов над вогнем, а в уста і в ніс вливати гарячий оцет, змішаний з сіллю і гірчицею. Ледве живих їх привезли до міста Аназавр, і там Нумерій видумав для них нечувані муки, однак не зміг зламати мужности святих слуг Божих. Потім лютий мучитель наказав силоміць вливати їм у рот вино, призначене на жертву божкам, а під кінець велів випустити на них диких звірів. Але ведмеді і левиці лиш лизали рани святих мучеників, яких вже ледь живих винесли на майдан, де зазвичай відбувалися ці безсоромні та страшні дійства Вигляд святих мучеників так вразив самих поган, що вони стали обурюватися через звірство Нумерія і покинули цирк. Тоді мучитель наказав стяти святих мучеників мечами, а біля їхніх тіла та тіл інших християн, замучених того дня, поставив сторожу, щоб наступного дня спалити. Уночі, однак, налетіла страшна громовиця, воїни втекли, а християни забрали мощі святих мучеників і чесно поховали.

Єпископ міста Мопсвестії Авксентій II побудував на честь святих мучеників величний храм, до якого з Аназавра було перенесено частину їх мощей.

25 жовтня: народні традиції

Наші предки святого Прова пов’язували з зірками. У цей день за зірками спостерігали з полудня до півночі і за ними ворожили про погоду і врожаї.

Вірили, що Андроник в цей день мете зоряне небо: "Він один з мітлою ходить, з неба всяке сміття змітає, віконниці місяця сторожовим ключем відчиняє". У минулі часи вірили, що цього дня жердиною до зірки дістати можна і совком зоряні розсипи зачерпнути.

25 жовтня: що варто зробити

У цей день людина, яка народилася 25 жовтня, може провести обряд "Зігрівання зірки". Якщо вона відчуває в собі "тісноту життя і холод", це вказує на те, що її зірка охолола. Ритуал можна на Андрона опівночі. Для цього жердину обмотували ганчір’ям і вирушити поле. Там навколо себе окреслювали коло (для захисту від нечистої сили), підпалювали факел і як можна вище підіймали його в зоряне небо. Таким способом зігрівали свою захололу зірку.

25 жовтня: українські народні прикмети

Білка мостить гніздо високо — на теплу зиму, низько — на люту.

Запаслися білки великим припасом горіхів — на холодну зиму.

Грім у жовтні — на малосніжну, м'яку й коротку зиму.

25 жовтня: що не можна робити

сваритися;

лихословити

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