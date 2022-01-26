Народні прикмети, обряди і звичаї 26 січня 2022 року

Припиниться під вечір сніг — погода покращає.
26 січня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Єрмила та Стратоніка, мученика Петра Анійського, преподобного Якова, єпископа Низибійського.
26 січня: українські народні прикмети
- Припиниться під вечір сніг — погода покращає.
- Якщо під вечір снігопад припиняється, а небо не прояснилося, то наступного дня падатиме сніг.
- З'являються коло сонця чи місяця райдужні коло — в найближчу добу погода погіршиться.
26 січня: церковне свято
Святі мученики Єрмил і Стратонік, за походженням слов'яни, жили на початку IV століття, при гонителеві християн імператорові Лікінії, і були друзями. Святий Єрмил служив дияконом в місті Сингидоні (Білград). Засуджений Лікінієм на ув'язнення він був жорстоко замучений за Ім'я Христове, але залишився непохитним. Святий Стратонік був тюремним наглядачем і таємним християнином. Бачачи страшні муки свого друга, він не міг утриматися від сліз і виявив себе християнином. Його також піддали мукам. Після катувань мучеників зашили в сіті і кинули у Дунай. Тіла святих на третій день були знайдені християнами на березі ріки і похоронені біля Сингидона.
26 січня: народні традиції
Зараз у цей період були сильні морози, тому люди намагалися передбачити погоду.
26 січня: що не можна робити
- Засинати з кішкою.
- Кривдити кішок.
- Працювати.
26 січня: що варто робити
Спостерігати за природою.
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