Народні прикмети, обряди і звичаї 26 січня 2022 року

Припиниться під вечір сніг — погода покращає.

26 січня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Єрмила та Стратоніка, мученика Петра Анійського, преподобного Якова, єпископа Низибійського.

26 січня: українські народні прикмети

Припиниться під вечір сніг — погода покращає.

Якщо під вечір снігопад припиняється, а небо не прояснилося, то наступного дня падатиме сніг.

З'являються коло сонця чи місяця райдужні коло — в найближчу добу погода погіршиться.

26 січня: церковне свято

Святі мученики Єрмил і Стратонік, за походженням слов'яни, жили на початку IV століття, при гонителеві християн імператорові Лікінії, і були друзями. Святий Єрмил служив дияконом в місті Сингидоні (Білград). Засуджений Лікінієм на ув'язнення він був жорстоко замучений за Ім'я Христове, але залишився непохитним. Святий Стратонік був тюремним наглядачем і таємним християнином. Бачачи страшні муки свого друга, він не міг утриматися від сліз і виявив себе християнином. Його також піддали мукам. Після катувань мучеників зашили в сіті і кинули у Дунай. Тіла святих на третій день були знайдені християнами на березі ріки і похоронені біля Сингидона.

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26 січня: народні традиції

Зараз у цей період були сильні морози, тому люди намагалися передбачити погоду.

26 січня: що не можна робити

Засинати з кішкою.

Кривдити кішок.

Працювати.

26 січня: що варто робити

Спостерігати за природою.

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