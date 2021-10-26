Народні прикмети, обряди і звичаї 26 жовтня

Якщо восени сіренький ранок, то очікуй ясного дня.

26 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, Папили, диякона, Агафодора i мучениці Агафонiки, преподобного Венiамiна, затворника Печерського, в Дальнiх печерах, мученика Флорентiя, мученика Венiамiна, диякона, преподобного Микити, сповідника, мучениці Хриси (Злати) та Іверської, Седмиєзерної iкон Божої Матерi.

26 жовтня: церковне свято

Святі мученики Карп, єпископ Фіатирський, диякон Папила, Агафодор і мучениця Агафоніка постраждали за Христа під час гоніння на християн імператора Декія в III ст. правителю області, де жили святі стало відомо, що Карп і Папила не беруть участі в язичницьких святах. Він наказав привести порушників закону і спочатку намагався переконати їх в істинності римської релігії. Святі ж відповідали, що непристойно є шанувати лжебогів.

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Тоді суддя наказав роздягнути мучеників і в залізних оковах водити їх по місту, а потім прив’язати до коней і волокти з Фіатири в сусіднє місто Сарди. За Карпом і Папилою добровільно вирушили Агафадор і Агафоніка. В Сардах Агафадора забили до смерті воловими жилами, а Карпу, Папилі і Агафоніці відрубали голови. Святий Папила при житті був відомий даром лікування хвороб. Він і після своєї мученицької смерті безперестанно подає зцілення всім, хто з вірою приходить до нього.

26 жовтня: народні традиції

У цей день було заведено молитися Богоматері для захисту від пожеж та інших нещасть. Також влаштовували банний день. Говорили, що, підливаючи настої цілющих трав і пропарюючись за допомогою віника, можна позбутися від хвороб, зміцнити здоров’я, і це дозволяє пережити сувору зиму без хвороб.

26 жовтня: що варто робити

Раніше цього дня залишали для банника воду, віник і мило на ніч, щоб він міг спокійно попаритися. Самі ж селяни уникали ходити в лазню вночі і після заходу сонця.

26 жовтня: українські народні прикмети

Якщо восени сіренький ранок, то очікуй ясного дня.

Якщо вранці туман підіймається, утворюючи хмари,— перед дощем, а як припадає до землі — на сонячний день.

Червоний, місяць на вітер, блідий на дощ.

Пізньоцвіт осінній на Закарпатті з'явиться у жовтні — на ранню зиму, у листопаді — на пізню.

26 жовтня: що не можна робити

лаятися та лихословити;

займатися рукоділлям й працювати вдома.

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