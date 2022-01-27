Народні прикмети, обряди і звичаї 27 січня 2022 року

Ворони каркають — на мороз, а влаштували в небі хоровод — на сніг.

27 січня церква та віряни вшановують віддання свята Богоявлення, преподобних отців, у Синаї і Раїфі вбитих: Ісаї, Сави, Мойсея та учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніамина, Євсевія, Іллі та інших з ними, рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії, преподобного Йосифа Аналітина Раїфського, преподобного Феодула, преподобного Стефана.

27 січня: українські народні прикмети

Яскраві присмерки — до холоднечі.

Сорока під стріху лізе — на хуртовину.

Ворони каркають — на мороз, а влаштували в небі хоровод — на сніг.

Пищать вранці синиці, а горобці ховаються під стріху чи солому — мороз посильнішає.

27 січня: церковне свято

Синайські й Раїтські Отці — 38 древньохристиянських святих і ченців-мучеників з гори Синай та пустелі Раїта в Єгипті, а саме Ісая, Сава, Мойсей і учень його Мойсей, Єремія, Павло, Адам, Сергій, Домн, Прокл, Іпатій, Ісаак, Макарій, Марк, Веніямин, Євсевій, Ілія та інші з ними.

371 року на монахів, які жили поблизу гори Синай, напала ватага сарацинів. Не знайшовши золота, вони вбили 38 Божих угодників. Тільки два монахи залишились живими, однак, один від важких ран помер наступної ночі, а другий, який просив Бога не залишати його живим, на четвертий день відійшов до Господа по вічну нагороду.

Також читайте Гороскоп на 27 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Того самого дня інша ватага сарацинів напала на чернечу обитель в пустелі Раїті, яка знаходилася неподалік Синайського монастиря. Бандити вбили старенького монаха Єремію, який не хотів сказати їм, хто є настоятелем монастиря. Довідавшись про це, ігумен Павло вийшов до напасників і сказав: "Я є той, за ким шукаєте". Сарацини почали стріляти в нього з луків, а вкінці розрубали мечем голову. Потім вони вбігли до церкви і вбили 38 ченців, які мужньо з іменем Ісуса Христа на устах прийняли смерть.

27 січня: народні традиції

Цього дня було заведено піклуватися про домашню худобу.

27 січня: що варто робити

День варто провести за роботою. Рекомендується в цей день зайнятися домашнім господарством та генеральним прибиранням у домі.

27 січня: що категорично заборонено робити

сваритися;

виносити сміття;

стригти волосся.

Читайте також:

В гірському селі на Буковині зафіксували рекордні мінус 32 градуси морозу | Погода в Україні