Народні прикмети, обряди і звичаї 27 жовтня

Пізнє опадання листя — на тяжкий рік.

27 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Назарiя, Гервасiя, Протасiя, Келсiя, преподобної Параскеви Сербської, преподобного Миколи-Святошi, князя Чернігівського, печерського чудотворця, в Ближнiх печерах, мученика Сильвана, пресвiтера Газького, упокоєння правовірного Петра (Калнишевського) Багатостраждального.

27 жовтня: церковне свято

Святий Назарій народився в Римі. Батько був євреєм, а мати, на ім’я Перпетуя – християнкою. Святе хрещення вона прийняла від самого апостола Петра. Ще з юних літ Назарій задумувався над тим якої віри йому триматись - батьківської чи материнської, молитва якої вплинула на його просвітлення. І він був охрещений єпископом Ліном.

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Ставши дорослим, він ще більше удосконалювався у добродійствах. Взявши у батьків свою частку майна, Назарій вирушив у Медіолан де роздав усе убогим. При імператорі Нероні було велике гоніння на християн і багато зі сповідників Христових були ув’язнені. Святий Назарій служив їм, утверджуючи їх у вірі і підтримував у мученицькому подвигу. Серед ув’язнених були й святі мученики Гервасій і Протасій. Назарій часто відвідував їх і втішав своєю благочестивою бесідою. Він дуже полюбив їх, тому що бачив в них полум’яну любов до Христа і незламне бажання покласти за Нього свої душі. Правителю цієї області швидко стало відомо про благочестивого мужа Назарія і його добродійства і він наказав схопити його та привести до нього. На суді, дізнавшись, що він із Риму, Анулін переконував його не відкидати богів своїх предків, яких римляни із древності вшановували жертвами і поклонінням. Святий не тільки не хотів вислухати його, але й почав засуджувати ідолопоклонників та проповідувати про воскреслого Христа. Це обурило правителя і після побиття його з ганьбою вигнали з міста.

Подорожуючи Галлією Назарій прийняв під свою опіку отрока на ім'я Кельс, що зростав у благочесті і чистоті і зрівнявся зі своїм учителем. Вони ревно проповідували слово Боже і за це не раз зазнавали катувань. Коли вони повернулись у Медіолан, їх кинули у темницю де перебували Гервасій і Протасій. Отримавши дозвіл царя, Анулін вивів із темниці святого Назарія та Кельса і усік їх чесні глави. Згодом умертвили Гервасія побиттям олов’яними палицями, і Протасія також через усікновення. Один християнин на ім’я Филип поховав їхні тіла.

Місце поховання було відкрито через одкровення святому Амвросію Медіоланському. І після віднайдення святих мощей він поклав їх у храмі св. Апостолів, де відбулось багато чудес: хворі зцілювались, біси виходили із людей, а сліпі прозрівали.

27 жовтня: народні традиції

Раніше вважали, що цього дня псується погода і йдуть сильні дощі. 27 жовтня люди задобрювали домовика – для нього у дворі на ніч залишали їжу. Вважалося, що домовик захищає домашню худобу від хвороб, тому з ним потрібно мати хороші відносини.

27 жовтня: що категорично не можна робити

Заборонено голосно сміятися, а жінкам - розчісувати волосся, щоб не накликати на себе нещастя. Господиням сьогодні не потрібно займатися прибиранням будинку, краще перенести ці турботи на завтрашній день.

27 жовтня: що варто робити

Свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як хоронительку жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вагітних і породіль, а також господиню земної вологи. Параскева шанується як покровителька всякої жіночої зимової роботи. Саме від цього дня жінки приступали до зимових видів роботи: прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

27 жовтня: українські народні прикмети

Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя - сніг ляже пізно.

Пізнє опадання листя — на тяжкий рік.

Якщо листя з дуба і беріз опаде чисто — легкий рік, нечисто — на сувору зиму.

Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.

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