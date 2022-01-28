Народні прикмети, обряди і звичаї 28 січня 2022 року

Вірили, що цього дня можна стати чаклуном.
28 січня церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського та Йоана Кущника, преподобномученика Пансофія, преподобних Прохора і Гавриїла.
28 січня: народні традиції
Вірили, що цього дня можна стати чаклуном. В народі побутує безліч повір'їв про те, що деякі люди можуть будь-кого приворожити до себе, наслати різні хвороби тощо. П. Чубинський зафіксував свого часу спогади про те, як можна стати чаклуном: начебто варто піти на те місце, де сходяться три дороги, і здійняти галас, на який неодмінно приповзе гадюка; вбивши її, необхідно розрізати пальця і змішати свою кров з гадючою; якщо рана одразу заживе, то можна стати чаклуном. Такі чи подібні містичні уявлення у давнину були вельми похідними, а тому цей день пов'язували з чаклунством.
28 січня: українські народні прикмети
- Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.
- Зимова діброва почорніла — настане відлига з вітром.
- Якщо ясного дня з'являється лапатий та голкастий іній — очікуй різкого похолодання і хуртовини; якщо вночі був іній — сніг удень не йтиме.
28 січня: церковне свято
Павло з Фів, Павло Фівейський або Павло Пустельник — перший християнський чернець-пустельник. Усамітнився в єгипетській пустелі, оселився біля струмка під пальмою і прожив в цілковитій самотності до 113 років.
Коли Павло та його одружена сестра втратили батьків, щоб заволодіти часткою спадщини Павла, чоловік його сестри (швагер) прагнув видати його переслідувачам християн. Згідно з Єронімом, Павло втік до Фіванської пустелі молодим чоловіком під час гонінь на Деція та Валер'яна.
Він жив у горах цієї пустелі в печері біля чистого джерела та пальми, листя якої забезпечувало його одягом, а плоди були єдиним джерелом їжі до 43 років, коли ворон почав щодня приносити йому половину хліба. Він залишався у цій печері до кінця свого життя, майже протягом ста років.
Павло Пустельник став відомий нащадкам, оскільки інший знаменитий пустельник — Антоній Великий, що усамітнився трохи пізніше за Павла в тій самій пустелі, уві сні дізнався про існування старшого відлюдника, що перебував десь поруч із ним і Антоній вирушив на його пошуки. Єронім розповідав, що Антоній Великий та Павло зустрілись, коли останньому було 113 років. Вони спілкувались один з одним протягом одного дня та однієї ночі. Синаксар показує, як кожен відлюдник запрошує іншого благословити та переламати хліб, як знак пошани. Павло тримав один бік, віддаючи інший в руки отця Антонія, і незабаром хліб розірвався посередині, і кожен взяв свою частину. Коли Антоній наступного разу відвідав його, Павло був вже мертвий. Антоній одягнув його в туніку, яку йому подарував Афанасій Олександрійський і поховав в пустелі і, за легендою, два леви допомагали йому копати могилу.
Отець Антоній повернувся до місця свого усамітнення, взявши з собою одежу Павла, сплетену з пальмового листя.
28 січня: що не варто робити
Бажано не виходити без особливої потреби з дому.
28 січня: що варто зробити
Раніше цього дня молилися за хороший врожай льону.
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