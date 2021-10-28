Народні прикмети, обряди і звичаї 28 жовтня

Пізній гриб - пізній сніг.

28 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Єфимiя Нового, Солунського, преподобномученика Лукiана, пресвiтера Антіохiйського, святителя Йоана, єпископа Суздальського, священномученика Лукiана, Печерського, в Дальнiх печерах, мучеників Сарвила та Вевеї, святителя Савина, єпископа Катанського, ікони Божої Матері "Спорительниця хлібів".

28 жовтня: церковне свято

Єфимій Новий Солунський — святий, який жив у Палестині в IX столітті.

Єфимій Солунський жив у християнській родині, рано прийняв постриг і став відлюдником. Він заснував чернечу громаду поблизу Салонік.

За наполяганням батьків Єфимій Солунський рано одружився, але у віці 18 років він залишив дружину й дочку та став ченцем у монастирі на горі Олімп. Пізніше він став схимником і оселився на горі Афон разом з відлюдником Йосипом. Коли Йосип помер, Єфимій заснував чернечу громаду, відновивши руїни стародавнього монастиря святого Андрія.

У народі Єфимія завжди дуже шанували. Його вважали, наприклад, одним із захисників від нечисті, яка особливо заважала жінкам у всіх починаннях. Щоб від цієї нечисті позбутися, слід було помолитися святому Єфимію.

28 жовтня: народні традиції

Пам'яті Єфимія Солунського присвячене народне свято Єфимій Осінній. Цей день ще називали "болотихою". Тому й казали "розкисли дороги - застрягли в Євфимки ноги", мовляв, якщо почнуться дощі і на дорогах утворюватимуть болота, то це триватиме аж до морозів.

28 жовтня: українські народні прикмети

Польові миші переселяються до людських жител восени на сувору зиму, а весною - мокре літо; якщо болотяні миші влаштовують поверх купин гнізда, на мокру весну й часті повен..

Зайці рано нагуляли жиру — на холодну й сніжну зиму.

Якщо кроти роблять входи до нори з півночі - до теплої зими, з півдня - холодної, зі сходу - сухої, а із західної — мокрої.

Пізній гриб - пізній сніг.

28 жовтня: що потрібно робити

Цього дня належало займатися обробкою льону. Селяни не зупиняли своєї роботи: готували пряжу, льон, прибирали останні вулики в бджоляник. Наречені перед весіллям зазвичай пряли нитку, що гарантувало захист від злих сил. Вважалося, що нитка, спрядена 28 жовтня, є прекрасним засобом від різних недуг.

28 жовтня: що не варто робити

Шити і прати було не варто – це обіцяло нещастя.

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