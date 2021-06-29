Народні прикмети, обряди і звичаї 29 червня

Увечері голосно цвіркочуть коники — на добру погоду.

29 червня - святителя Тихона, єпископа Амафунтського, священномученика Тигрiя, пресвiтера, i мученика Євтропiя, читця. Триває піст.

29 червня: церковне свято

Тихон Амафунтський - православний святий, чудотворець.

Народився в місті Амафунт на Кіпрі. Був вихований батьками в християнській побожності і навчений читання священних книг. Був прийнятий в церковний клір, став читцем. Пізніше єпископ Амафунтського Мемнон присвятив його в сан диякона. Після смерті єпископа Мемнона святий Тихон за загальним бажанням був обраний на єпископа Амафунтського. Активно насаджував християнство.

Житіє каже, що святитель Тихон старанно працював над викоріненням залишків язичництва на Кіпрі, знищував капища, був милостивий, двері його будинку були відкриті для всіх, він з любов'ю вислуховував і виконував прохання кожного, хто приходив до нього, твердо і безстрашно сповідував свою віру перед язичниками. Передбачав час своєї смерті у 425 році.

Тихін, Тихон — християнське ім'я грецького походження. В українській походить через церковнослов'янське і середньогрецьке посередництво від давньогрецького імені богині удачі Тіхе. Також це — епітет бога Гермеса, який свідчить про удачу.

Українська народна форма — Тишко.

29 червня: народні традиції

Триває петрівський піст — Петрівка, котра закінчується 12 липня. Це один з найбільш демократичних постів, оскільки вважалося "за невеликий гріх вживати скоромне", навіть дозволялося співати окремий цикл пісень, так звані петрівочки. Все це пов'язано з тим, що з Петрівкою збігаються сінокісні жнива як один з найважливіших періодів хліборобської праці. Казали "Хліб на Петрівку ощаджуй", "Хто в Петрівку сіна не косить, той зимою і в собак їсти просить"

29 червня: що треба робити

У народі вірили, що на Тихона починають затихати співочі птахи - лише соловей продовжує співати. Також тихіше поводяться звірі. Раніше в народі казали: "На Тихона сонце йде тихо", бо тривалість дня після літнього сонцестояння починає зменшуватися. На Тихона в селах часто влаштовували толоки.

29 червня: що не можна робити

сваритись;

давати у борг;

влаштвувати безлад вдома.

29 червня: українські народні прикмети

Комарі та мошка стовпом — на гарну погоду.

Комарі літають роєм — також на погоду. '

Багато оводів — врожай на огірки.

Якщо хрущі, літаючи, гудуть — на ясну, тиху і теплу погоду.

Бабки вранці сидять крильцями на схід, у полудень — на південь, а ввечері — на захід.

Бобри перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег.

Увечері голосно цвіркочуть коники — на добру погоду.

Також читайте Меркурій припинив бути ретроградним: що варто зробити та чого уникати

Читайте також:

Метеозалежність: дощі із блискавицями, шквальні вітри і спека – якою буде погода наступного тижня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання