Народні прикмети, обряди і звичаї 29 листопада

Сонце рухається немовби в тумані — на дощ.

29 листопада церква та віряни вшановують пам'ять апостола i євангелiста Матвія, праведного Фулвіана, князя Ефiопського, у Хрещеннi Матфея.

29 листопада: церковне свято

Левій Матвій — один з 12 апостолів Ісуса Христа. Матвія називають також Левієм, щоб відділяти його минуле життя від часу служіння Ісусові. Матвій написав Євангеліє від Матвія арамейською мовою

Після вознесіння Ісуса Христа Матвій довгий час залишається у Палестині й проповідує християнське вчення в Юдеї, потім в Ефіопії, серед мідян та персів. Люди, що слухали Матвія в Юдеї, просили його написати свої розповіді про Христа. На прохання своєї пастви в Юдеї, Матвій написав Євангеліє. Вважається, що Євангеліє від Матвія написано через 8 років після вознесіння Господа Ісуса, себто у 41 році після Різдва Христового.

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Час і обставини смерті Матвія достеменно не відомі. Одні стверджують, що Матвія 60 року після Різдва Христового спалили на вогні в Ефіопії за наказом князя Фульвіана, інші кажуть, що Матвій закінчив своє життя не мученицькою смертю, а помер від старості. Місце поховання апостола достеменно не відоме, проте в туристичних буклетах та статтях часто зазначається, що могила апостола знаходиться в Гоніо, насправді Грузинська православна церква вважає, в Гоніо похований апостол Маттій. За іншою традицією вважається, що могила апостола знаходиться в італійському місті Салерно.

У образотворчому мистецтві зображення євангеліста, апостола Матвія залишається сталим з 8 століття. Його зображають чоловіком у літах, часто із сивим волоссям, з сивою чи білою бородою. Як євангеліст, він зображений з пером для писання, книгою чи сувоєм. На зображеннях його супроводжує фігура з тетраморфу — людина, яка може бути з крилами як ангел. У більш пізній традиції апостола Матвія зображають з мечем чи алебардою і навіть з атрибутами митника — грошами чи рахівницею.

Канонізований ще першими християнами.

29 листопада: народні традиції

Раніше вважали, що цього дня остаточно замерзає земля. Тому й казали, що "на Симеона-Юди кінь боїться груди". Вірили, що цього дня горобці збираються в зграї.

29 листопада: українські народні прикмети

Грім у листопаді - на малосніжну зиму, але рік врожайний; якщо загримить при місяці уповні - хліб уродить на полях, а в долинах буде поганий.

Туман спадає — на відлигу.

Хоч скільки б випало снігу в листопаді, але відлиги його зженуть.

Пізньої осені вітри зі сходу — весна буде холодна.

Якщо восени рано нанесе снігу, а над ним хмара - хорошої погоди не чекай.

Сонце рухається немовби в тумані — на дощ.

29 листопада: що варто робити

Особливо важку роботу в цей день не виконували. Люди просто ходили один до одного в гості, проводили час за бесідами. Жінки вечорами збиралися у кого-небудь вдома і займалися різною роботою - шили, пряли, в’язали, розмовляли і виконували народні пісні.

29 листопада: що не варто робити

Не можна в будинку свистіти.

Не можна на стіл сідати.

Не можна ходити в одній шкарпетці або панчосі вдома.

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