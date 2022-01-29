Народні прикмети, обряди і звичаї 29 січня 2022 року

Раніше вважали, що це - останній день зими.

29 січня церква та віряни вшановують пам'ять оков апостола Петра, мучеників Спевсипа, Єлевсипа, Малевсипа і бабці їхньої Леоніли та з ними Неона, Турвона, Іовили, мученика Данакта, читця.

29 січня: українські народні прикмети

Раннього морозяного вечора дружно розспівалися півні — чекай відлиги.

Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз.

Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.

29 січня: церковне свято

Чесні окови апостола Петра, — святі кайдани, вериги, в які в Єрусалимі було заковано апостола Петра. Вельми шанована християнська реліквія.

Під час ув'язнення в Єрусалимі апостола Петра закували в кайдани. Вночі явився йому ангел і вивів з тюрми на волю. Спочатку окови Петра переховував у себе начальник в'язниці, який став християнином. За правління імператора Константина Великого вони перебували в єрусалимській церкві Воскресіння Господнього.

Єрусалимський патріарх Ювеналій подарував окови грецькій цариці Євдокії. Одну частину оков цариця взяла до Царгорода, а другу послала в Рим своїй доньці Євдоксії, яка з великою побожністю прийняла дар у наказала збудувати церкву св. Петра в оковах, де згодом поклала кайдани.

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У Римі були ще й інші окови, в які був закутий св. Петро під час перебування у в'язниці за правління імператора Нерона. Ці кайдани у V ст. Папа Сікст III наказав з'єднати з тією частиною оков, які були подаровані цариці Євдоксії. Коли окови торкнулися одні одних – сталося чудо: обидві частини з'єдналися в один суцільний ланцюг! Тоді Церква встановила свято Поклоніння оковам св. Петра.

29 січня: народні традиції

Раніше вважали, що це - останній день зими. Тому селяни вирушали заготовляти дерево та розчищати лісові ділянки, де висівали зернові культури.

29 січня: що варто робити

Аналізувати природні явища, прикмети, щоб передбачити погоду.

29 січня: що категорично заборонено робити

Виносити сміття з хати.

Прати одяг.

Будь-які роботи з гострими та колючими предметами.

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