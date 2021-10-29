Народні прикмети, обряди і звичаї 29 жовтня

Сова кричить - до холоду.

29 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять мученика Лонгина, сотника, що при Хресті Господнiм, преподобного Лонгина, воротаря печерського, в Дальнiх печерах.

29 жовтня: церковне свято

Центуріон Ло́нгин, сотник Лонгин — згідно з християнськими переказами, римський воїн, сотник (центуріон), який пронизав списом бік розіп'ятого Ісуса Христа. Ім'я сотника невідоме, прізвисько "Лонгин" імовірно походить від лат. longus ("довгий", "високий") чи від латинізованого грецького слова "спис". Також до прізвиська Лонгин додають преномен та номен, відомі за легендою — Гай Кассій.

Один з бокових вівтарів Храму Гробу Господнього в Єрусалимі присвячений святому Лонгину. У Новому Завіті епізод протикання тіла Христа списом міститься тільки у Євангелії від Івана.

29 жовтня: українські народні прикмети

Перед сильним вітром горобці метушаться, перелітаючи зграйками з місця на місце.

Сова кричить - до холоду.

Грак відлетів — чекай снігу.

Дикі гуси на відльоті — кінець бабиному літу.

Ворони вмостилися на нижніх гілках дерев — бути негоді й вітрові.

29 жовтня: народні традиції

Традиційно в цей день всі вмивалися холодною водою (з колодязя або джерела). Особливо старалися вмити дітей, вважаючи, що це допоможе зору. Для поліпшення гостроти зору примушували дітей дивитися на воду кілька годин поспіль.

29 жовтня: що варто робити

В це народне свято виносили на вулицю зимовий одяг. Мовляв, тоді одяг буде зігрівати і лікувати тіло всю зиму. На сонце виходили погрітися літні і хворі люди. Вони вірили, що отримане тепло і світло допоможуть їм пережити зиму.

29 жовтня: що категорично заборонено робити

сваритися;

лихословити.

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