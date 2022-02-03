Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Народні прикмети, обряди і звичаї 3 лютого 2022 року

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Народні прикмети, обряди і звичаї 3 лютого 2022 року

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

Горобці дружно цвірінькають — на відлигу.

3 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Максима-Сповідника.

3 лютого: українські народні прикмети

  • Якщо птахи сідають на верхівки дерев — перед потеплінням.
  • Якщо галки здіймають несамовитий галас — буде відлига.
  • Горобці дружно цвірінькають — на відлигу.
  • Якщо сорока заховалася під дах, а снігур заспівав — бути хуртовині.
  • Голуби воркують — тепло віщують.

3 лютого: церковне свято

Преподобний Максим-Сповідник, теж відомий як Максим Богослов — християнський подвижник, неоплатонік, чернець, богослов, викладач у Константинопольській вищій школі. Опонент єресі монофелітів, коментатор "Ареопагітик", вбачав завдання людини у відновленні цілісності своєї природи і космосу. Критикуючи оригенізм, Максим-Сповідник стверджува співіснування душі й тіла, проте сам він не уник платонівських ухилів (ідея "логосів").

3 лютого: народні традиції

Зазвичай на Максима господині випікали пироги з начинками з м’яса, яйця, грибів, риби. Цими пирогами пригощали членів сім’ї, жебраків і випадкових перехожих.

3 лютого: що треба робити

  • Миритися з тими, з ким сталася сварка.
  • Сходити до церкви і помолитися про допомогу в складній ситуації.

3 лютого: що не варто робити

  • пришивати ґудзики;
  • лаятися; 
  • сваритися. 

Читайте також:

Хмарна погода в країні очікується впродовж усього тижня

Хмарна погода в країні очікується впродовж усього тижня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація