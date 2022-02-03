Народні прикмети, обряди і звичаї 3 лютого 2022 року

Народні прикмети, обряди і звичаї 3 лютого 2022 року

Горобці дружно цвірінькають — на відлигу.

3 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Максима-Сповідника.

3 лютого: українські народні прикмети

Якщо птахи сідають на верхівки дерев — перед потеплінням.

Якщо галки здіймають несамовитий галас — буде відлига.

Горобці дружно цвірінькають — на відлигу.

Якщо сорока заховалася під дах, а снігур заспівав — бути хуртовині.

Голуби воркують — тепло віщують.

3 лютого: церковне свято

Преподобний Максим-Сповідник, теж відомий як Максим Богослов — християнський подвижник, неоплатонік, чернець, богослов, викладач у Константинопольській вищій школі. Опонент єресі монофелітів, коментатор "Ареопагітик", вбачав завдання людини у відновленні цілісності своєї природи і космосу. Критикуючи оригенізм, Максим-Сповідник стверджува співіснування душі й тіла, проте сам він не уник платонівських ухилів (ідея "логосів").

3 лютого: народні традиції

Зазвичай на Максима господині випікали пироги з начинками з м’яса, яйця, грибів, риби. Цими пирогами пригощали членів сім’ї, жебраків і випадкових перехожих.

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3 лютого: що треба робити

Миритися з тими, з ким сталася сварка.

Сходити до церкви і помолитися про допомогу в складній ситуації.

3 лютого: що не варто робити

пришивати ґудзики;

лаятися;

сваритися.

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