Народні прикмети, обряди і звичаї 3 січня 2022 року

Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.

3 січня віряни та церква вшановують пам'ять святого Петра, митрополита Московського, учениці Юліанії, праведної Юліанії Вяземської, благовірної княгині. Триває Різдвяний піст.

3 січня: українські народні прикмети

Сіра ворона при заході сонця самотиною сидить на верхівці найвищого дерева - чекай лютого морозу.

Пес на снігу згортається "калачиком" — на мороз, а витягується, розкидає лапи — на відлигу.

Якщо пес спить більше, ніж звичайно, знехотя рухається, перестає гавкати — бути потеплінню.

3 січня: церковне свято

Свята мучениця Юліанія — православна і католицька свята, що постраждала за віру разом з великомученицею Варварою

Свята мучениця Юліанія, донька заможного язичника Африкана, народилась в м. Нікомидії. В дев'ятирічному віці була заручена з Єлевсієм. Господь обдарував її кмітливим розумом та щирою душею, свята Юліанія зрозуміла марноту та хибність язичницької віри. Вона потай прийняла святе Хрещення. Коли настав час весілля, Юліанія рішуче відмовилась від заміжжя. Батько наполягаючи просив її не порушувати давні заручини, але, не досягнувши бажаного, жорстоко над нею знущався. Після чого віддав доньку на суд єпарху міста, котрим був Єлевсій, колишній наречений Юліанії. Єлевсій гаряче просив Юліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її зраджувати свою нову віру. Свята Юліанія відмовилась, обравши майбутні муки.

Святу довго і жорстоко били, але вона після кожного допиту отримувала від Бога зцілення і нові сили. Тортури здійснювали при великому натовпі, з котрих 500 чоловіків і 130 жінок, бачачи незламність та відвагу святої діви, чудесні зцілення її ран, теж сповідали Христа. Вони були усічені мечем, христившись власною кров'ю. Переконавшись, зрештою, в безнадійності усіх спроб відвернути святу діву від її Небесного Нареченого, Єлевсій присудив Юліанію на смерть. Сповідниця з покорою сприйняла вирок та з радістю прославила Господа, Який сподобив її прийняти мученицький вінець. Страта святої мучениці Юліанії здійснилась в 304 році.

3 січня: народні традиції

Цього дня виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо відлуння було далеким, значить, скоро настануть сильні морози.

3 січня: що варто робити

Спостерігати за природою.

Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.

Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.

Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння – за прикметами, чекайте сильних морозів найближчими днями.

3 січня: що категорично заборонено робити

Сваритися та лаятися.

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