Народні прикмети, обряди і звичаї 3 жовтня

Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя, то сніг ляже пізно.

3 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять великомученика Євстафiя Плакиди, дружини його Феопистiї та синiв їхніх Агапiя i Феописта, мучеників та сповідників Михаїла, князя Чернiгiвського, i боярина його Феодора, чудотворцiв, преподобного i благовірного князя Олега Брянського.

3 жовтня: церковне свято

Великомученик Євстафій — християнський святий великомученик.

Євстафій був воєначальником при імператорах Титі і Траяні. За переданням, Євстафій прийняв християнство після того, як на полюванні, серед рогів переслідуваного ним оленя, з'явився перед ним образ розп'ятого Спасителя, який сказав йому: "Плацид, навіщо ти переслідуєш Мене, який бажає твого порятунку?". Повернувшись додому, він охрестився разом зі своєю дружиною Феопистією і двома синами — Агапієм і Феопистом (рідні Євстафія також шануються в лику святих).

Євстафій переніс випробування, подібні з випробуваннями старозавітного Йова — слуги його померли, худоба здохла, а сам він під час подорожі на кораблі в Єгипет був роз'єднаний зі своєю дружиною, а потім і з дітьми. Перенісши без нарікання ці випробування, святий Євстафій знайшов своїх рідних і як прославлений воєначальник був покликаний імператором Траяном для ведення війни.

Після закінчення бойових дій святий Євстафій з почестями повернувся в Рим. Під час святкування імператором Адріаном, який змінив на той час на престолі Траяна, здобутої перемоги над варварами, запрошений зі своєю сім'єю Євстафій відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідав себе християнином. Святий Євстафій, засуджений із сім'єю на роздертя диким звірам, не був ними поранений. Після цього імператор наказав кинути їх живими в розпеченого мідного бика, де святі і прийняли свою мученицьку смерть. Тіла їх залишилися неушкодженими і були поховані християнами.

3 жовтня: народні традиції

Цього дня вважали, що північний вітер — на холод, південний — на тепло, західний — на мокречу, а східний — зимно, але сонячно.

3 жовтня: що варто робити

Зазвичай 3 жовтня було заведено рубати капусту, оскільки вважали, що саме зараз капуста – найсмачніша.

Також в цей день відзначали свято мельників, оскільки в цей день практично завжди дув сильний вітер, а млини працювали саме з допомогою цієї стихії.

3 жовтня: що категорично заборонено

струшувати воду з вимитих рук.

робити подарунки у цей день.

збиратися за загальним столом у кількості 13 осіб одночасно.

3 жовтня: українські народні прикмети

Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя, то сніг ляже пізно.

Пізнє опадання листя — на тяжкий рік.

Якщо листя з дуба і беріз опаде чисто — легкий рік, нечисто — на сувору зиму.

Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.

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