Народні прикмети, обряди і звичаї 30 січня 2022 року

Раніше цього дня відлякували бісів.

30 січня - церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Великого.

30 січня: українські народні прикмети

Вовки виють неподалік жител — до морозу.

Неодмінно заморозить, якщо дим з димаря в'ється стовпом; ранкова зоря дуже яскрава; зірки в нічному небі надмірно поблискують і виразно простежується Чумацький шлях.

Якщо січень холодний, липень буде жаркий і грибів не жди до осені.

Якщо січень сухий, морозяний, то буде сухе спекотне літо.

30 січня: церковне свято

Антоній Великий або Антоній Пустельник — засновник християнського відлюдницького чернецтва, єгипетський анахорет, творець пустельництва й ініціатор монашого життя у християнстві. Канонізований християнською церквою і зарахований до лику святих.

Біографія життя Антонія, написана Афанасієм Александрійським, сприяла поширенню концепції християнського чернецтва, особливо в Західній Європі — через його латинські переклади. Антонія Великого часто помилково вважають першим християнським ченцем, але, як видно з самої його біографії та інших ранньохристиянських джерел, до нього вже було багато подвижників. Однак Антоній був одним із перших ченців, хто відправився для усамітненого життя в пустелі, що сприяло його надзвичайній популярності серед християнської громади і подальших послідовників.

Оповіді про те, як Антоній витримав надприродну спокусу під час перебування у східній пустелі Єгипту, надихнули популярну тему "спокуси святого Антонія" в західному мистецтві та літературі. Святий Антоній художньо-символічно зображується з посохом, що має форму тау-хреста з дзвіночком для відлякування бісів, також поруч з ним часто зображується свиня, а грецька літера тау може прикрашати його одяг.

30 січня: що категорично заборонено робити

багато працювати та носити щось важке;

зловживати спиртними напоями, а також переїдати;

оминати нужденних;

в’язати і прясти;

готувати сочевицю і боби.

30 січня: що варто зробити

Раніше цього дня відлякували бісів. Для цього виходили на перехрестя і починали йти додому задом наперед.

30 січня: українські народні традиції

Раніше вірили, що цей день - це своєрідний переломний момент, коли половина зими залишилася позаду.

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