Народні прикмети, обряди і звичаї 30 жовтня

Вересень пахне яблуками, а жовтень — капустою.

30 жовтня - віряни та церква вшановують пам'ять пророка Осiї, преподобномученика Андрiя Критського, мучеників безсрібників Косми i Дамiана Аравiйських i братiв їхнiх мучеників Леонтiя, Анфима i Євтропiя, перенесення мощей праведного Лазаря Чотириденного, єпископа Китiйського, ікон Божої Матерi, званих "До Рiздва i по Рiздву Дiва" та "Визволителька".

30 жовтня: церковне свято

Осія — старозавітний пророк Ізраїлю. У біблійній книзі пророка Осії невірність Ізраїлю представляється у вигляді духовного перелюбу і порівнюється з невірністю, яку автор пережив у своєму власному житті. Ця сімейна аналогія була пізніше розвинена у християнських концепціях Батьківства Бога і Церкви, як нареченої Христа.

Пророк Осія жив за ізраїльського царя Єровоама II, десь між 784–744 перед Христом. Служіння Осії охоплює період близько 60 років. Він був, скоріш за все, освіченою людиною, незалежно від того, чи займався він землеробством, чи був представником вищих верств Ізраїлю.

Одруження Осії на блудниці Гомер було незвичною подією для біблійних часів, і, звісно, дослідники і коментатори Біблії багато сперечались на цю тему. Скоріш за все, Гомер була усім відомою блудницею, на якій Осії було наказано одружитися, щоб продемонструвати відступництво Ізраїлю і вірну любов Бога, яка відбита у завіті.

Ціле своє довге життя пророк боровся проти відступництва Ізраїля від Ягве-Господа, яке він зображував символом жінки-блудниці. Він засуджував культ тельців у Бетелі та Дані — головний гріх Самарії. Боровся із великим занепадом народних звичаїв та з громадськими пороками, що кричали до неба. Наприкінці пророк розкриває безмірну любов Бога до свого народу. Попри всю безупинну віроломність народу та його неймовірну впертість, пророк таки знаходить для нього слова втіхи, обіцяючи йому, що він таки зазнає кращих — месіянських часів.

30 жовтня: народні традиції

Казали, що в цей день колесо з віссю прощається. Осію називали Колесником, оскільки в цей день потрібно було приділяти найпильнішу увагу колесам. Потрібно було ставити воза в сараї, попередньо перевіривши, наскільки вони справні.

30 жовтня: що варто робити

Колеса в будь-якому випадку знімали з осей до самої весни. Одночасно 30 жовтня витягали сани, чекаючи, що незабаром встановиться санний шлях.

30 жовтня: що заборонено робити

В цей день прості люди не запрягали коней, а давали їм відпочити. Перед тим, як прибрати колеса від возів на зиму, вони починали оглядати їх і при потребі лагодили.

30 жовтня: українські народні прикмети

Вересень пахне яблуками, а жовтень — капустою.

Не встиг у жовтні роздивитися, як сонце зійшло, а воно уже на заході.

Жовтень як не з дощем, то зі снігом.

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