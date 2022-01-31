Народні прикмети, обряди і звичаї 31 січня 2022 року

Народні прикмети, обряди і звичаї 31 січня 2022 року

Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.

31 січня церква та віряни вшановують пам'ять святителя Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських. Преподобного Маркіана Кирського.

31 січня: народні традиції

Переважно цей день буває холодним, а тому казали: "З Панасовими морозами жарти лихі" або "На Опанаса-ломиноса бережи носа".

31 січня: українські народні прикмети

Ясної днини високо летять проти вітру ворони - за добу-дві надме вітру з невеликим снігом.

Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.

Увечері в ясну погоду дроти виграють, наче струни, — на негоду.

Далеко чути погук паротяга — на відлигу.

31 січня: церковне свято

Афанасій Великий або Атанасій Александрійський - отець Церкви, єпископ Александрійський. Головний противник аріанства, захисник віри, відстоював догмати про природу Святої Трійці та божественності Ісуса. Визнаний святим багатьма християнськими конфесіями. Йому приписують написання Афанасіївського символу віри.

Афанасіївський символ віри — стародавній християнський символ віри, який традиційно приписується св. Афанасію Александрійському, котрий жив у IV столітті. Проте більшість істориків думає, що його складено з початком V століття, — до того ж латиною, а не грецькою мовою.

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Символ містить спростування численних єресей перших століть християнства, головним чином аріанства й несторіанства. Текст афанасіївського символу віри використовується в богослужінні Римо-католицької церкви у складі Літургії Годин; його також використовують у богослужіннях англікани. У православній церкві афанасіївський символ віри не застосовують.

31 січня: що варто робити

Раніше цього дня виганяли відьом. Щоб налякати відьом, дівчата вночі били у дзвони.

31 січня: що не варто робити

викидати сміття після заходу сонця;

заглядати у розбите дзеркало;

їсти з ножа;

готувати в поганому настрої.

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