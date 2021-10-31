Народні прикмети, обряди і звичаї 31 жовтня

Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.

31 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять апостола i євангелiста Луки, мученика Марина, преподобного Юлiана.

31 жовтня: церковне свято

Лука — євангеліст, супутник св. апостола Павла в його апостольських подорожах, автор третього Євангелія та Діянь святих апостолів. Лука походив з Антіохії в Сирії та ймовірно був лікарем. Він описав життя і діяльність апостолів та детальніше події пов'язані з апостолом Павлом у книзі Діянь святих Апостолів. Декілька вісток про своє життя подає сам св. Лука в другій своїй книзі, що ввійшла до Святого Письма тобто в Діяннях Апостолів.

Св. Лука мав освіту і своє Євангеліє написав добірною грецькою мовою. Із всіх євангелістів найліпше дотримується історичності в нашому розумінні.

За переданням Лука помер у віці 84 років у місті Теби у Беотії, там і був похований. У другій половині 4 століття, як повідомляє святий Єронім, його мощі перенесено до церкви 12 Апостолів у Константинополі. З 12 століття його мощі знаходяться у Падуї, у церкві святої Юстини. Символом євангеліста Луки із пророцтв Єзекіїля є крилатий телець, що тримає Євангеліє.

31 жовтня: народні традиції

Крім осіннього Луки, є і весняний (5.05 - ред.). З цієї нагоди жартували: "До весняного Луки ані хліба, ані муки, а прийшов осінній Лука — з'явилися хліб і мука". Вже починали перевозити сіно з далеких відстаней. Також казали "до Луки не везуть сіна з луки".

Велесова ніч — сучасне свято, що наслідує слов'янські язичницькі обряди низки інших свят, присвячуючи їх богові Велесу. Відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада; вважається слов'янським аналогом Геловіну.

Виникло в середовищі неоязичників і було популяризоване як протилежність Геловіну в його огульному розумінні свята задобрення та відлякування нечистої сили.

31 жовтня: що варто робити

Передню свята приписується звичай наводити чистоту в будинку та приймати лазню, в якій для душ померлих предків залишають новий віник та відро чистої води. Будинки в цю ніч належить прикрашати горобиною — це робиться з метою відлякування злих сил. З цією ж метою під порогом розсипають сіль. Також прикрашають оселі кабачками, гарбузами, яблуками та осінніми квітами.

31 жовтня: українські народні прикмети

Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.

Якщо вдень випав перший сніг, він швидко розтане, вночі — лежатиме довше.

Скільки не випало б снігу, але якщо на вишнях залишилося листя, то неодмінно наступить відлига. 31 жовтня: що не можна робити

лаятися та лихословити;

займатися рукоділлям й працювати вдома.

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