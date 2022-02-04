Народні прикмети, обряди і звичаї 4 лютого 2022 року

Віконниці риплять - на мороз.

4 лютого церква та віряни вшановують пам'ять апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Перського, преподобномученика Анастасія, диякона Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Макарія Жабинського, Белівського чудотворця, мучеників Мануїла, Георгія, Петра, Леонтія, єпископів, Сионія, Гавриїла, Йоана, Леонта, Парода, пресвітерів, та інших 377.

4 лютого: народні традиції

Раніше цей день у народі називали напівзимником. "Якщо Напівзимниця дорогу перемете, то корінь підмете", - казали. Вважали, що якщо схопиться хурделиця, то весь тиждень буде негожий; коли ж опівдні усміхнеться сонце, то закличе в гості ранню весну.

4 лютого: народні прикмети

Віконниці риплять на мороз.

Корова закидає хвоста на спину — чекай вітру й опадів; увечері п'є багато води — на мороз.

Великі бурулі на піддашках — буде добрий урожай кукурудзи.

Якщо вербові двері туго відчиняються — чекай відлиги.

Пугач кричить — на відлигу.

4 лютого: церковне свято

Тимофій або Тимофій Ефеський — перший єпископ Ефеський, апостол від сімдесяти, учень апостола Павла, християнський святий.

Тимофій був названий сином і одним з найближчих спільників Павла, людиною, якій «апостол поган» доручив нагляд за християнською конгрегацією Ефесу.

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Тимофій, порівняно молодий чоловік, мав, з усім тим, кваліфікацію, щоб стати старшим, навіть генеральним старшим, і служив як такий, оскільки проявляв необхідну духовну зрілість — розвиток в ласці та знанні — а також і інші необхідні якості.

4 лютого: що варто робити

Вважається, що цього дня зазвичай сняться віщі сни. Вони віщують, що з людиною станеться в найближчому майбутньому. Тому ці сни варто запам'ятовувати.

4 лютого: що категорично заборонено робити

розповідати сни;

ризикувати та грати в азартні ігри;

провокувати агресорів.

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