Народні прикмети, обряди і звичаї 4 лютого 2022 року

Віконниці риплять - на мороз.
4 лютого церква та віряни вшановують пам'ять апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Перського, преподобномученика Анастасія, диякона Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Макарія Жабинського, Белівського чудотворця, мучеників Мануїла, Георгія, Петра, Леонтія, єпископів, Сионія, Гавриїла, Йоана, Леонта, Парода, пресвітерів, та інших 377.
4 лютого: народні традиції
Раніше цей день у народі називали напівзимником. "Якщо Напівзимниця дорогу перемете, то корінь підмете", - казали. Вважали, що якщо схопиться хурделиця, то весь тиждень буде негожий; коли ж опівдні усміхнеться сонце, то закличе в гості ранню весну.
4 лютого: народні прикмети
- Віконниці риплять на мороз.
- Корова закидає хвоста на спину — чекай вітру й опадів; увечері п'є багато води — на мороз.
- Великі бурулі на піддашках — буде добрий урожай кукурудзи.
- Якщо вербові двері туго відчиняються — чекай відлиги.
- Пугач кричить — на відлигу.
4 лютого: церковне свято
Тимофій або Тимофій Ефеський — перший єпископ Ефеський, апостол від сімдесяти, учень апостола Павла, християнський святий.
Тимофій був названий сином і одним з найближчих спільників Павла, людиною, якій «апостол поган» доручив нагляд за християнською конгрегацією Ефесу.
Тимофій, порівняно молодий чоловік, мав, з усім тим, кваліфікацію, щоб стати старшим, навіть генеральним старшим, і служив як такий, оскільки проявляв необхідну духовну зрілість — розвиток в ласці та знанні — а також і інші необхідні якості.
4 лютого: що варто робити
Вважається, що цього дня зазвичай сняться віщі сни. Вони віщують, що з людиною станеться в найближчому майбутньому. Тому ці сни варто запам'ятовувати.
4 лютого: що категорично заборонено робити
- розповідати сни;
- ризикувати та грати в азартні ігри;
- провокувати агресорів.
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