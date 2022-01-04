Народні прикмети, обряди і звичаї 4 січня 2022 року

Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.
4 січня церква та віряни великомучениці Анастасії Узорешительниці, мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода та інших, новомученика Бориса Талантова. Триває Різдвяний піст.
4 січня: народні традиції
В народі казали: "Скоро Настя на помості запросить три празники в гості". Справді-бо, за три дні прийдуть найбільші різдвяно-новорічні святки. Відтак майже протягом двох тижнів (з 7 по 19 січня) люди гучно святкували фестини, себто празники. Ось чому до Анастасії сільчани намагалися запастися відповідними припасами — наколоти дров, нарізати січки тощо. Тому й мовилося: "До Насті точи снасті, а після Насті поховай в одвірок снасті!".
4 січня: українські народні прикмети
- Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз.
- Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.
- Зимова діброва почорніла — наступить відлига з вітром.
- Якщо ясного дня з'являється лапатий та голкастий іній — чекай різкого похолодання і хуртовини; якщо вночі був іній — сніг удень не йтиме.
4 січня: церковне свято
Анастасія Узорешительница, Агія (Айя) Анастасія Фармаколітрія - свята, християнська великомучениця IV століття. Прийняла мученицьку кончину 304 року в Сірміумі (нині Сремська-Митровиця в Сербії) під час «великого гоніння» на християн при імператорі Діоклетіані. Тому називається Анастасією Сірмійською. У традиції Російської православної церкви вона відома як Анастасія Узорешительница, тому що полегшувала страждання в'язнів-християн.
У народній традиції східних слов'ян вважалася, що свята допомагає звільнятися від вагітності.
4 січня: що не можна робити
- проколювати вуха;
- ходити по будинку босоніж;
- не можна в’язати.
4 січня: що варто робити
- Вагітних жінок цього дня за народним звичаєм годували кашею.
- Також цього дня спостерігали за природою - багато бурульок на даху будинку.