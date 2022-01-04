Народні прикмети, обряди і звичаї 4 січня 2022 року

Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.

4 січня церква та віряни великомучениці Анастасії Узорешительниці, мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода та інших, новомученика Бориса Талантова. Триває Різдвяний піст.

4 січня: народні традиції

В народі казали: "Скоро Настя на помості запросить три празники в гості". Справді-бо, за три дні прийдуть найбільші різдвяно-новорічні святки. Відтак майже протягом двох тижнів (з 7 по 19 січня) люди гучно святкували фестини, себто празники. Ось чому до Анастасії сільчани намагалися запастися відповідними припасами — наколоти дров, нарізати січки тощо. Тому й мовилося: "До Насті точи снасті, а після Насті поховай в одвірок снасті!".

4 січня: українські народні прикмети

Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику — неодмінно збільшиться мороз. Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині. Зимова діброва почорніла — наступить відлига з вітром. Якщо ясного дня з'являється лапатий та голкастий іній — чекай різкого похолодання і хуртовини; якщо вночі був іній — сніг удень не йтиме.

4 січня: церковне свято

Анастасія Узорешительница, Агія (Айя) Анастасія Фармаколітрія - свята, християнська великомучениця IV століття. Прийняла мученицьку кончину 304 року в Сірміумі (нині Сремська-Митровиця в Сербії) під час «великого гоніння» на християн при імператорі Діоклетіані. Тому називається Анастасією Сірмійською. У традиції Російської православної церкви вона відома як Анастасія Узорешительница, тому що полегшувала страждання в'язнів-християн.

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У народній традиції східних слов'ян вважалася, що свята допомагає звільнятися від вагітності.

4 січня: що не можна робити

проколювати вуха;

ходити по будинку босоніж;

не можна в’язати.

4 січня: що варто робити

Вагітних жінок цього дня за народним звичаєм годували кашею. Також цього дня спостерігали за природою - багато бурульок на даху будинку.

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