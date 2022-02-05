Народні прикмети, обряди і звичаї 5 лютого 2022 року

Ясний місяць — до холоднечі.

5 лютого церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Климента, єпископа Анкирського, і мученика Агафангела, преподобного Геннадія Костромського і Любимського, перенесення мощей святителя Феоктиста, архієпископа Новгородського, преподобного Мавсими Сиріна, преподобного Саламана, мовчальника, святителя Павлина Милостивого, єпископа Ноланського, спомин VІ Вселенського Собору.

5 лютого: українські народні прикмети

Купаються ворони — на негоду, каркають усією зграєю — на мороз, влаштовують в небі хороводи - на снігопад, сідають на землю — на відлигу, вмощуються на нижніх гілках дерев — на вітер.

Кіт шкрябає підлогу — на вітер і завірюху, дере стіну — на негоду, лежить черевцем догори — на відлигу.

Ясний місяць — до холоднечі, а круторогий — на мороз.

Якщо рано в небі з'являється "попіл" — червоніє небо, то на вітер, а як увечері, то на сніг або дощ. Хмари йдуть низько — буде холодно, а коли пливуть проти вітру — на сніг.

5 лютого: церковне свято

Священномученик Климент служив єпископом у місті Анкірі, де народився і провів свої дитячі та юнацькі роки. Він дуже рано втратив батьків, і його всиновила християнка на ім'я Софія, яка під час тяжкого голоду не лише змогла знайти сили прогодувати Климента, а й збирала по вулицях дітей, кинутих напризволяще зневіреними батьками, забезпечувала їх їжею та одягом. Климент допомагав своїй названій матері, навчаючи зведених братів та сестер основам віри.

Доброчесність юного Климента помітили християни Анкіри. Вже у 18 років він став священником, а через два роки прийняв архієрейський сан. Це був час правління імператора Діоклетіана. Коли розпочалися гоніння на Церкву, перед судом правителя провінції Галатія постав і Анкірський єпископ Климент. Їхній діалог тривав недовго. Правитель дуже швидко скористався найпоширенішим у ті часи засобом для переконання — тортурами: тіло мученика різали гострим залізом так, що видно було кістки; його били палицями, камінням, крутили на колесі й палили на повільному вогні. Однак після цього Господь щоразу зціляв його, і він знову поставав перед мучителями неушкодженим. Тоді правитель відправив сповідника до імператора.

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Коли Климента привели на суд до кесаря, Діоклетіан не міг повірити в те, що перед ним стоїть той самий чоловік, який пройшов через описані в листі випробування. Тортури повторилися з новою силою. Не домігшись свого, імператор кинув праведника в темницю. Там Климент багатьох навернув у віру Христову: проповідував, хрестив.

За наказом Діоклетіана Климента відправили до співправителя імператора — Максиміана. Дорогою до нового місця прославлення Господа до Климента приєднався його учень на ім’я Агафангел, який також бажав постраждати за Христа. Максиміан віддав святих управителю Агриппіну, який піддав їх таким нелюдським катуванням, що присутній народ сповнився співчуттям і побив мучителів камінням. Після смерті Максиміана святого Агафангела усікли мечем. А Клименту було одкровення, що ще 28 років триватиме його служіння. Праведник закінчив своє життя мученицьки. Святого Климента убили воїни в одному з печерних храмів Галатії. Сповідникові відсікли голову.

5 лютого: що варто робити

давати милостиню;

прибирати в будинку та дворі;

викидати непотріб;

мити підлогу та вікна;

лагодити щось.

5 лютого: що не можна робити

сваритися;

лихословити.

5 лютого: народні традиції

Раніше люди прибирали у засіках і готували приміщення для нового врожаю.

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