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Народні прикмети, обряди і звичаї 5 січня 2022 року

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Народні прикмети, обряди і звичаї 5 січня 2022 року

Associated Press

Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.

5 січня вшановують пам'ять 10 мучеників критських: Феодула, Саторніна та з ними, святого Феоктиста, архієпископа Новгородського, Ніфонта, єпископа Кіпрського. Триває Різдвяний піст.

5 січня: українські народні прикмети

  • Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.
  • Увечері в ясну погоду дроти виграють, наче струни, — на негоду.
  • Далеко чути погук паротяга — на відлигу.
  • Вечірній зорепад на нічний мороз.
  • Синичка зранку пищить — на легкий морозець.

5 січня: церковне свято 

5 січня - день пам'яті святих десяти мучеників, що постраждали за Істину на о. Крит: Феодула, Саторнина, Євпора, Геласія, Євникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Євареста. Десять святих мучеників Критських: Феодул, Саторнин, Євпор, Геласій, Євникіан, Зотик, Помпій, Агафопус, Василід та Єварест постраждали за Христа в III столітті за імператора Декія.

Правитель Криту, також Декій, жорстоко переслідував Критську Церкву. Одного разу до нього прийшли 10 християн з різних міст Криту, які твердо сповідували на суді свою віру в Христа і викривали нечестивість поклоніння ідолам. Протягом 30 днів їх жорстоко катували, але з допомогою Божою вони перенесли всі муки, славлячи Господа. Перед смертю вони молилися, щоб Господь просвітив їх мучителів світлом істинної віри. Всі вони були обезголовлені.

5 січня: народні традиції

Вірили, що 5 січня можна ворожити про погоду на майбутнє, а також захистити душу і тіло від підступів нечистого.

5 січня: що не варто робити

  1. працювати з гострими предметами;
  2. підшивати поділ. 

5 січня: що варто робити

Прибирати вдома та готуватися до Різдва. 

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