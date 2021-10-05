Народні прикмети, обряди і звичаї 5 жовтня

Якщо листя з дуба і беріз опаде чисто — легкий рік.
5 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Йони, священномученика Фоки, єпископа Синопського, преподобного Йони, пресвiтера, отця святих Феофана, творця канонiв, i Феодора, Начертанних, преподобного Йони Яшезерського, мученика Фоки Вертоградаря (садівника), праведного Петра, колишнього митаря.
5 жовтня: церковне свято
Йона — ім'я, що отримав в Старому заповіті пророк Ізраїльського царства близько VII ст. до н. е., головний персонаж однойменної Книги пророка Йони, відомий тривалою мандрівкою в череві риби. Біблійна історія Йони з незначними відмінностями також повторюється і в Корані.
5 жовтня: народні традиції
Раніше наші предки вважали, що з 5 жовтня починається осінь і триває до Різдва Христового. Тому селяни цього дня закінчували прибирати редьку і готували з неї різні страви.
Також у народі побутувала думка про те, що 5 жовтня – день нещасливий, оскільки сильний вітер дме, і він міг принести з собою пристріт, хвороби, нечисту силу.
Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева звільнились, то наприкінці січня буде тривала відлига.
5 жовтня: український народний прогностик
- Якщо листя з дуба і беріз опаде чисто — легкий рік, нечисто — на сувору зиму.
- Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.
- Якщо вдень випав перший сніг, він швидко розтане, вночі — лежатиме довше.
5 жовтня: що варто робити
Цього дня у жовтні потрібно було спалювати старі віники, руйнувати мурашники, замовляти вітер, бити палицею чи батогом по землі.
5 жовтня: що категорично заборонено робити
- давати і брати в борг;
- спати при місячному світлі;
- лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.
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