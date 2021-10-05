Народні прикмети, обряди і звичаї 5 жовтня

Якщо листя з дуба і беріз опаде чисто — легкий рік.

5 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Йони, священномученика Фоки, єпископа Синопського, преподобного Йони, пресвiтера, отця святих Феофана, творця канонiв, i Феодора, Начертанних, преподобного Йони Яшезерського, мученика Фоки Вертоградаря (садівника), праведного Петра, колишнього митаря.

5 жовтня: церковне свято

Йона — ім'я, що отримав в Старому заповіті пророк Ізраїльського царства близько VII ст. до н. е., головний персонаж однойменної Книги пророка Йони, відомий тривалою мандрівкою в череві риби. Біблійна історія Йони з незначними відмінностями також повторюється і в Корані.

5 жовтня: народні традиції

Раніше наші предки вважали, що з 5 жовтня починається осінь і триває до Різдва Христового. Тому селяни цього дня закінчували прибирати редьку і готували з неї різні страви.

Також у народі побутувала думка про те, що 5 жовтня – день нещасливий, оскільки сильний вітер дме, і він міг принести з собою пристріт, хвороби, нечисту силу.

Також читайте Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева звільнились, то наприкінці січня буде тривала відлига.

5 жовтня: український народний прогностик

Якщо листя з дуба і беріз опаде чисто — легкий рік, нечисто — на сувору зиму.

Листя кладеться на землю долілиць — на врожай.

Якщо вдень випав перший сніг, він швидко розтане, вночі — лежатиме довше.

5 жовтня: що варто робити

Цього дня у жовтні потрібно було спалювати старі віники, руйнувати мурашники, замовляти вітер, бити палицею чи батогом по землі.

5 жовтня: що категорично заборонено робити

давати і брати в борг;

спати при місячному світлі;

лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.

Читайте також:

Погода в Україні: денна температура повітря сягатиме +15 градусів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання