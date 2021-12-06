Народні прикмети, обряди і звичаї 6 грудня

На полях сніг хвилястий — будуть хліба рясні.

6 грудня віряни та церква вшановують пам'ять святителя Амфілохiя, єпископа Іконiйського, святителя Григорiя, єпископа Акрагантiйського, мучеників Сисинiя, єпископа Кизицького, i Феодора Антіохiйського, благовірного князя Олександра Невського, у схимi Олексiя.

6 грудня: церковне свято

Амфілохій Іконійський (близько 340 Кесарія Каппадокійська — після 394) — єпископ Іконії, сучасник і друг Василія Великого та Григорія Богослова, двоюрідний брат останнього. Один з Отців церкви (інколи відносять до числа Великих каппадокійців).

Святий Амфілохій народився у побожній християнській родині й походив із Каппадокії у Малій Азії. В молодості мріяв стати адвокатом, однак, покинув світ і посвятив себе служінню Богові. Поселився в пустелі, де вирощував для свого прожитку городину й овочі.

У 374 році духовенство і вірні міста Іконії обрали його єпископом. Того ж року Амфілохій скликав Іконійський Синод, на якому було засуджено єретиків-македоніян, що заперечували божество третьої Особи Божої. Він написав окремий твір, у якому доступно висвітлив науку Церкви про Святого Духа. Амфілохій боровся також проти єресі аріян. Господь наділив вірного Божого слугу даром зцілення молитвою. Амфілохій був сердечним приятелем св. Василія Великого і св. Григорія Назіянського, який називав його єпископом без вад, ангелом і вісником правди. Амфілохій, якого називають Отцем Церкви IV ст., помер поміж 394 — 400 роками.

6 грудня: народні традиції

6 грудня - переддень дня святої Катерини. З цього вечора дівчата починали гадати. Робили це в такий спосіб: крали в чужому садку гілочку вишні і ставили її у воду. Якщо вона до Різдва розквітне, то того ж року дівчина вийде заміж.

Наші предки дуже весело проводили цей день: співали та влаштовували гуляння з пивом і пирогами, які готували разом. Сильно раділи з того, що остаточно встановився санний шлях. Проте гуляння намагалися все-таки робити не пишними, бо тривав піст.

6 грудня: що варто робити

Сьогодні ворожать на тих, хто пішов на війну.

6 грудня: що не варто робити

злитися;

не стримувати емоції;

з’ясовувати стосунки;

звертатися по допомогу;

зустрічатися з недругами і недоброзичливцями.

6 грудня: українські народні прикмети

Яка зима, таке й літо.

На полях сніг хвилястий — будуть хліба рясні.

Бути холодній зимі, якщо дружно відлетіли птахи.

Зима морозяна з великим снігом передвіщає гарний врожай хліба.

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